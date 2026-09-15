Oasis anuncia una nueva gira mundial en 2027 con 39 conciertos y regreso a Knebworth

El recorrido comenzará el 21 de mayo en Glasgow, Escocia, y terminará en septiembre en Knebworth, escenario emblemático para la historia de la banda británica.

Oasis confirmó una nueva etapa de su gira de reunión para 2027, con un calendario de 39 conciertos que llevará a Liam y Noel Gallagher por ocho países.

La nueva gira amplía el regreso de Oasis, que retomó actividades en agosto de 2024 después de una disputa de 15 años entre sus integrantes. Lo que inicialmente contemplaba conciertos en Reino Unido terminó convirtiéndose en una gira internacional, con fechas anunciadas posteriormente en América y Asia.

El regreso sobre los escenarios comenzó oficialmente con dos conciertos en Cardiff en julio de 2025. Aquellas presentaciones marcaron el reencuentro de los hermanos Gallagher y devolvieron a Oasis a escenarios internacionales, donde quedó demostrada la vigencia de su catálogo.

Durante la primera etapa de la reunión, el grupo pasó por Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Corea del Sur, Australia, Argentina, Chile y Brasil. La respuesta del público consolidó la demanda internacional y abrió el camino para una nueva ronda de espectáculos.

Noel Gallagher ya había anticipado la posibilidad de continuar con los conciertos a comienzos de septiembre de 2026, durante una entrevista con Talksport. “Digámoslo así: el próximo año no hay torneo de futbol, así que tenemos que hacer algo en verano, ¿cierto?”, afirmó entonces el músico.

Liam Gallagher también había dejado una señal sobre el futuro de la banda antes del último concierto de Oasis en Wembley, en septiembre de 2025. Después de interpretar “Champagne Supernova”, el cantante se despidió con una frase que cobró nuevo sentido tras el anuncio: “Nos vemos el próximo año”.

La gira de Oasis 2027 contempla cinco conciertos iniciales en Celtic Park, Glasgow, entre el 21 y el 29 de mayo. Después, la banda se trasladará a Mánchester, donde ofrecerá diez presentaciones en el Etihad Stadium durante junio.

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El tramo europeo continuará en Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París y Roma. En Alemania habrá dos conciertos; en España, dos; en Países Bajos, dos; en Francia, dos, y en Italia, otros dos. Luego, Oasis cruzará el Atlántico para presentarse en Boston y Las Vegas, antes de regresar a Irlanda y Reino Unido.

En Estados Unidos, el grupo actuará en el Gillette Stadium de Boston los días 10, 13 y 14 de agosto. Luego llegará al Allegiant Stadium de Las Vegas para tres conciertos, programados entre el 20 y el 24 de agosto.

La etapa final tendrá como escenario Slane Castle, en Irlanda, los días 4 y 5 de septiembre. El cierre será simbólico: Oasis volverá a Knebworth para cuatro conciertos, el 11, 12, 18 y 19 de septiembre de 2027. El lugar es fundamental en su trayectoria, pues allí ofrecieron algunos de sus shows más recordados en 1996.

Los seguidores interesados en asistir deberán registrarse desde el 17 de septiembre mediante el enlace disponible en la cuenta de Instagram de Oasis. El registro permitirá acceder a información relacionada con las entradas.

El regreso también ha trascendido los escenarios. La reunión de Liam y Noel Gallagher quedó documentada en “Oasis: Don’t Look Back in Anger”, producción que debutó en el Festival de Cine de Venecia y llegó a salas. Además, el documental llegará a Disney+.

Con esta nueva agenda, Oasis refuerza su regreso como uno de los acontecimientos más destacados de la música británica reciente y vuelve a poner en el centro su repertorio y la presencia conjunta de los hermanos Gallagher.