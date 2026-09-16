Más de dos meses sin lluvias ponen en riesgo cultivos de arroz en Natá

Pequeños productores de la comunidad de Olivo, en el corregimiento de El Caño, aseguran que las lluvias registradas en los últimos dos meses han sido insuficientes para sus cultivos. Estiman una inversión de unos $2,000 por hectárea y temen perder los ahorros destinados a la cosecha.