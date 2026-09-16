Más de dos meses sin lluvias ponen en riesgo cultivos de arroz en Natá

Pequeños productores de la comunidad de Olivo, en el corregimiento de El Caño, aseguran que las lluvias registradas en los últimos dos meses han sido insuficientes para sus cultivos. Estiman una inversión de unos $2,000 por hectárea y temen perder los ahorros destinados a la cosecha.

Pequeños productores de Natá en la provincia de Coclé aseguran que llevan prácticamente todo el invierno enfrentando la falta de agua, una situación que amenaza los cultivos de arroz y pone en riesgo los ahorros destinados a la producción durante el año.

Natá, Coclé/Más de dos meses con lluvias insuficientes mantienen en riesgo los cultivos de arroz de pequeños productores de la comunidad de Olivo, en el corregimiento de El Caño, distrito de Natá, provincia de Coclé.

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