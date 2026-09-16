La primera reunión se realizó con la mediación de la Defensoría del Pueblo y la participación del Ministerio de Vivienda, residentes y representantes de distintas entidades. Las familias aseguran que enfrentan la situación desde 2014 y que continúan pagando las hipotecas de las viviendas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 500 familias de Valle de los Cerezos, en la provincia de Panamá Oeste, esperan encontrar una solución a la problemática que, según denuncian, afecta desde hace más de una década a las viviendas que adquirieron y por las que aún continúan pagando.