La Comisión de Gobierno inició el primer debate del Proyecto de Ley 699, presentado por el Tribunal Electoral. El texto plantea cambios al Código Electoral en temas como la constitución de partidos, el fuero penal electoral, el financiamiento privado y la adjudicación de curules.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional inició este miércoles el primer debate del Proyecto de Ley 699, presentado por el Tribunal Electoral (TE), que propone reformas al Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029.