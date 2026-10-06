Ciudad de Panamá/Panamá se prepara para celebrar la primera edición del Panamá Coffee Week, un hito gastronómico y comercial que se desarrollará del 15 al 31 de octubre en el Panama Convention Center. Durante estas jornadas, más de 62 puntos de venta de café presentarán a panameños y turistas más de 35 variedades de café de especialidad, consolidando el posicionamiento del país en el sector cafetalero internacional.