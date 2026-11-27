Los nuevos uniformados, que completaron seis meses de formación en Darién, fueron juramentados por el presidente José Raúl Mulino durante una ceremonia realizada en Progreso, distrito de Barú, Chiriquí. Del total, 197 se incorporan al Senafront y 191 al Servicio Nacional de Migración.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 388 nuevos uniformados se incorporan a los estamentos de seguridad de Panamá, luego de completar seis meses de formación y ser juramentados este viernes por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en una ceremonia realizada en los terrenos de la Cuarta Brigada Occidental, en Progreso, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.