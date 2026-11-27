La escuela anexa del Canadá de Santiago, afectada por el sismo, comenzó a ser demolida para su reconstrucción. Los padres de familia solicitan al Ministerio de Educación garantías de que los estudiantes podrán iniciar el año lectivo 2027 con clases presenciales en marzo.

Santiago, Veraguas/La demolición de la escuela anexa del Canadá de Santiago ya comenzó, luego de que el plantel resultara afectado por el sismo. Mientras avanzan los trabajos para su reconstrucción, los padres de familia solicitan al Ministerio de Educación (Meduca) garantías de que los estudiantes podrán regresar a las aulas en marzo de 2027.