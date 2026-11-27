La escuela anexa del Canadá de Santiago, afectada por el sismo, comenzó a ser demolida para su reconstrucción. Los padres de familia solicitan al Ministerio de Educación garantías de que los estudiantes podrán iniciar el año lectivo 2027 con clases presenciales en marzo.

Santiago, Veraguas/La demolición de la escuela anexa del Canadá de Santiago ya comenzó, luego de que el plantel resultara afectado por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

Mientras avanzan los trabajos para su reconstrucción, los padres de familia solicitan al Ministerio de Educación (Meduca) garantías de que los estudiantes podrán regresar a las aulas en marzo de 2027.

Una de las principales preocupaciones de las familias es que se cumpla el compromiso de habilitar el primer pabellón para el inicio del próximo año lectivo, de manera que los niños puedan recibir clases presenciales desde marzo.

Los acudientes insistieron en que la prioridad debe ser garantizar la educación presencial y evitar que los estudiantes tengan que recurrir nuevamente a la modalidad virtual, que, según manifestaron, no ha dado los resultados esperados.

Con información de Ney Castillo