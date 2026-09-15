Concejo Municipal de Colón aprueba propuesta para cobrar $5 a turistas de cruceros

El proyecto de acuerdo fue aprobado por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Ahora deberá ser evaluado por el alcalde Diógenes Galván, mientras la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón advierte sobre un posible impacto en la actividad turística.