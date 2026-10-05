Chiriquí: Emiten Alerta Amber por desaparición de adolescente de 16 años y su bebé

Ministerio Público emitió Alerta Amber en David tras desaparición de adolescente de 16 años con su hijo de un año.

Activan alerta Amber en Panamá / Ozziel Caro
Ozziel Caro - Redactor
05 de octubre 2026 - 18:30

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