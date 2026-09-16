La investigación, iniciada en 2021, incluyó 48 diligencias de allanamiento en cinco provincias, donde fueron decomisadas embarcaciones, vehículos, una finca y motores fuera de borda. La audiencia continuará con la imputación de cargos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La aprehensión de 13 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales fue legalizada durante una audiencia de solicitudes múltiples relacionada con la Operación Poseidón.