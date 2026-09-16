Operación Poseidón: legalizan aprehensión de 13 personas por presunto narcotráfico y blanqueo de capitales

La investigación, iniciada en 2021, incluyó 48 diligencias de allanamiento en cinco provincias, donde fueron decomisadas embarcaciones, vehículos, una finca y motores fuera de borda. La audiencia continuará con la imputación de cargos.

La investigación, iniciada en 2021, incluyó 48 diligencias de allanamiento en cinco provincias, donde fueron decomisadas embarcaciones, vehículos, una finca y motores fuera de borda. La audiencia continuará con la imputación de cargos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La aprehensión de 13 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al blanqueo de capitales fue legalizada durante una audiencia de solicitudes múltiples relacionada con la Operación Poseidón.

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