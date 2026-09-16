Los cuatro equipos, donados por el Gobierno de Estados Unidos y valorados en más de $6 millones, serán utilizados inicialmente en labores de vigilancia de las costas y el mar territorial. Nueve integrantes del SENAN fueron certificados para operar las aeronaves.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) incorporó a sus operaciones cuatro sistemas de aeronaves remotamente tripuladas donados por el Gobierno de Estados Unidos, equipos valorados en más de $6 millones y que cuentan con una autonomía de hasta 24 horas de vuelo continuo.