¡En minutos se enciende el clonador! Sigue en vivo el 5to. show de Tu Cara Me Suena 2026
Tu Cara Me Suena
Los ocho famosos llegan al quinto show con invitados, humor, grandes voces y retos que podrían sacudir la tabla. La cita es a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y la 96.5 f.m.
Ciudad de Panamá, Panamá/La cuenta regresiva está por terminar. Los famosos reciben los últimos retoques, el jurado se prepara para ocupar sus puestos y el escenario del ITSE está listo para encender sus luces con el quinto show de Tu Cara Me Suena 2026.
La competencia llegó a mitad del camino con Yamilka Pitre al frente de la tabla y Maisa Pérez Condacín y Anarkelys Arias empatadas en el segundo lugar. Sin embargo, nadie puede confiarse: las ocho presentaciones comenzarán desde cero y una sola noche podría cambiar por completo la clasificación.
Esta gala reunirá a Rihanna, Celia Cruz, Tres Patines, Thalía, Vikki Carr, Ana Gabriel, Pimpinela, Andrea Bocelli, Sarah Brightman y Céline Dion. También habrá invitados especiales, música en vivo, comedia, grandes coreografías y un comodín nunca visto en esta temporada.
La cita es HOY a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube. El programa también podrá escucharse a través de 96.5 FM.