¡En minutos se enciende el clonador! Sigue en vivo el 5to. show de Tu Cara Me Suena 2026

Los ocho famosos llegan al quinto show con invitados, humor, grandes voces y retos que podrían sacudir la tabla. La cita es a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y la 96.5 f.m.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cuenta regresiva está por terminar. Los famosos reciben los últimos retoques, el jurado se prepara para ocupar sus puestos y el escenario del ITSE está listo para encender sus luces con el quinto show de Tu Cara Me Suena 2026.

La competencia llegó a mitad del camino con Yamilka Pitre al frente de la tabla y Maisa Pérez Condacín y Anarkelys Arias empatadas en el segundo lugar. Sin embargo, nadie puede confiarse: las ocho presentaciones comenzarán desde cero y una sola noche podría cambiar por completo la clasificación.

Esta gala reunirá a Rihanna, Celia Cruz, Tres Patines, Thalía, Vikki Carr, Ana Gabriel, Pimpinela, Andrea Bocelli, Sarah Brightman y Céline Dion. También habrá invitados especiales, música en vivo, comedia, grandes coreografías y un comodín nunca visto en esta temporada.

La cita es HOY a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube. El programa también podrá escucharse a través de 96.5 FM.