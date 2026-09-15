¡Una barriga sorpresa, tres invitados y un “2 en 1”! Así viene el quinto show de Tu Cara Me Suena 2026

Anarkelys dejó una pista de su transformación como Rihanna, mientras Maisa, Rikiplops y El Urri preparan números acompañados. La cita es mañana a las 8:00 p. m.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una barriga de caracterización, tres invitados, grandes voces, comedia y un participante obligado a convertirse en dos artistas. El quinto show de Tu Cara Me Suena 2026, llega mañana con ocho retos, que llevarán al clonador desde el pop y la salsa hasta los duetos cargados de emoción.

Los ensayos comenzaron a soltar pistas, pero las canciones, el orden de salida y las sorpresas preparadas para cada presentación continúan bajo llave.

Lo que sí está confirmado es que los famosos deberán desaparecer detrás de Celia Cruz, Rihanna, Thalía, Céline Dion, Vikki Carr, Ana Gabriel, Pimpinela, Tres Patines, Andrea Bocelli y Sarah Brightman.

Algunos compartirán el escenario con invitados, otros enfrentarán solos transformaciones vocalmente exigentes y uno estrenará una dinámica que todavía no se había presentado en esta temporada.

Anarkelys se tomó a Rihanna muy en serio

Una de las pistas más llamativas de la semana, llegó de la mano de Anarkelys Arias, quien apareció en los ensayos vestida de rojo y una barriga de utilería mientras practicaba su transformación en Rihanna.

El adelanto, apunta a la recordada presentación de la cantante barbadense, durante el medio tiempo del Super Bowl LVII de 2023. Rihanna subió al escenario con un vestuario completamente rojo y, después del espectáculo, se confirmó que esperaba a su segundo hijo. La noticia convirtió aquella actuación en uno de los momentos más comentados del evento.

Sin revelar la canción ni la puesta en escena, el ensayo confirmó que Anarkelys tendrá que ir más allá de la voz. También deberá trabajar la postura, los movimientos y la seguridad con la que Rihanna convirtió aquella presentación en un momento de la cultura pop.

El cambio será radical. Una semana después de llevar la dulzura y la fantasía de Moana al escenario, Anarkelys deberá asumir una identidad mucho más desafiante y segura.

Tres invitados y tres dinámicas completamente diferentes

Maisa Pérez Condacín, Rikiplops y El Urri no estarán solos durante sus presentaciones, pero cada uno utilizará su comodín de invitado, de una manera diferente.

Maisa Pérez Condacín llegará después de conseguir su primera victoria de la temporada como Elena Rose. Esta vez compartirá el escenario con su mamá, Lissette Condassin, para enfrentar juntas el reto de Vikki Carr y Ana Gabriel.

Madre e hija ya comenzaron los ensayos vocales y, entre bromas, Lissette describió la preparación como una “sobredosis de plancha y melodrama”. La canción y la distribución de las identidades permanecen en secreto, pero la conexión familiar promete añadir una emoción especial al número.

Rikiplops deberá formar su propio Pimpinela junto a Anyuri, mejor conocida como “La Cuchita”. Ambos tendrán que coordinar voces, gestos y reacciones para construir esa dinámica cargada de intensidad que caracteriza al reconocido dúo.

Para El Urri, el pulsador reservó un cambio completo de registro. “El Unicornio” dejará temporalmente la música para convertirse en Tres Patines y estará acompañado por Memo Palacios, conocido como “El Tío de la Sele”.

El reto dependerá de la expresión corporal, la manera de hablar, la química entre ambos y, sobre todo, el ritmo necesario para lograr que la comedia funcione sobre la tarima.

De Celia Cruz a Céline Dion: el clonador no tendrá descanso

Los números individuales también llevarán a los participantes por estilos completamente opuestos.

Yamilka Pitre, líder de la clasificación acumulada, tendrá que convertirse en Celia Cruz. Después de perseguir la precisión de los movimientos de Michael Jackson, deberá modificar nuevamente la voz, los gestos y la energía para acercarse a una de las figuras más importantes de la música tropical.

Ale Merod recibió a Thalía, una artista reconocida tanto por su trayectoria musical como por los momentos que dejó en la televisión latinoamericana. La participante deberá trabajar su personalidad, sus expresiones y su desenvolvimiento escénico para lograr una nueva transformación.

Israel “Ñero” Berastegui se enfrentará a Céline Dion, uno de los retos vocales más exigentes de la gala. Después de llevar la salsa panameña de Roberto Blades al cuarto show, “El Don de la TV” tendrá que cambiar la postura, la interpretación y su manera de proyectar la voz.

Vicente Chávez, por su parte, recibió el comodín “2 en 1”. “El Pay de Limón” deberá interpretar él solo a Andrea Bocelli y Sarah Brightman, asumiendo una identidad masculina y otra femenina dentro de la misma presentación.

Una tabla que podría volver a cambiar

El cuarto show terminó con Maisa como ganadora, mientras Yamilka conservó el liderato acumulado. Maisa y Anarkelys comparten actualmente el segundo puesto y Rikiplops permanece muy cerca.

Sin embargo, ninguna posición está asegurada. Las calificaciones del jurado, los votos de los compañeros y el respaldo del público volverán a influir en el resultado definitivo de la noche.

La variedad será la gran protagonista. La gala pasará de la salsa y el pop a las grandes baladas, el humor y las presentaciones acompañadas, obligando a los ocho famosos a dejar atrás todo lo aprendido durante la semana anterior.

Tu Cara Me Suena 2026 regresa mañana, miércoles, a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. Activa tu barra y prepárate para descubrir quién conseguirá desaparecer completamente detrás de su personaje.