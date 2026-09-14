¡Las Condassin se toman Tu Cara Me Suena 2026! dueto madre e hija, comedia y un “2 en 1” inédito llegan al quinto show

Después de verla ganar como Elena Rose, Lissette Condassin pasó de emocionarse entre el público a ensayar junto a su hija. Su presentación será uno de los grandes retos de una gala con Celia Cruz, Rihanna, Céline Dion y otras figuras.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lágrimas de orgullo todavía no se habían secado cuando el pulsador volvió a cambiarlo todo. Después de ver a Maisa Pérez Condacín conquistar su primera victoria en Tu Cara Me Suena 2026, su madre, Lissette Condassin, recibió una nueva misión: dejar su lugar entre el público y acompañar a su hija sobre el escenario.

La invitación llegó después de una noche muy especial para la familia. Maisa ganó el cuarto show con 52 puntos, gracias a su transformación en Elena Rose, una interpretación sensible que mostró un registro completamente diferente al de sus galas anteriores.

Madre e hija ya comenzaron los ensayos para asumir juntas el reto de Vikki Carr y Ana Gabriel, dos voces con estilos inconfundibles que exigirán interpretación, conexión y mucha intensidad.

Desde el público, Lissette siguió la presentación visiblemente emocionada. Posteriormente, resumió lo que sintió con una frase que tocó a sus seguidores: “Hay orgullos con los que se llora porque no caben en el pecho”.

En su mensaje también destacó la disciplina, la experiencia vocal y el crecimiento artístico de su hija, a quien describió como “el paquete completo”. Para Lissette, verla desplegar sus alas y ganar la gala confirmó algo que había expresado anteriormente: Maisa podía llegar todavía más lejos dentro del mundo artístico.

Ahora le tocará vivir la experiencia desde el otro lado.

Las primeras imágenes compartidas desde los ensayos mostraron a ambas completamente entregadas al ejercicio vocal, trabajando frente a frente y con la intensidad necesaria para representar a dos grandes intérpretes. Lissette, fiel a su sentido del humor, describió la preparación como una “sobredosis de plancha y melodrama”.

Entre bromas y mucha concentración, madre e hija comenzaron a construir un número que podría convertirse en uno de los momentos más personales de la temporada.

Celia Cruz, Rihanna y Thalía también entran al clonador

Aunque el dueto de las Condassin ya está generando comentarios, los otros siete famosos también comenzaron una semana de ensayos completamente diferentes.

Yamilka Pitre, quien permanece al frente de la clasificación acumulada con 189 puntos, deberá convertirse en Celia Cruz. Después de enfrentar la precisión física de Michael Jackson, tendrá que cambiar nuevamente su voz, sus movimientos y su energía para acercarse a una de las figuras más importantes de la música tropical.

Anarkelys Arias dejará atrás la dulzura de Moana para asumir el estilo de Rihanna. El cambio promete llevarla desde la fantasía de una heroína animada, hacia una artista reconocida por su actitud, versatilidad y presencia escénica.

Para Ale Merod, el pulsador entregó a Thalía. La participante deberá estudiar las expresiones, la personalidad y el desenvolvimiento de una figura que ha transitado por la música, la actuación y algunos de los momentos más recordados de la cultura pop latinoamericana.

Grandes voces, comedia y más de una identidad

Los participantes masculinos tampoco tendrán una semana sencilla.

Israel “Ñero” Berastegui deberá enfrentarse a Céline Dion, un reto que pondrá a prueba su capacidad para modificar la voz, la postura y la interpretación emocional. Después de pasar por la salsa panameña de Roberto Blades, “El Don de la TV” tendrá que encontrar una nueva manera de ocupar el escenario.

El Urri se alejará temporalmente de la música para convertirse en Tres Patines, un personaje que le exigirá trabajar el ritmo de la comedia, la expresión corporal y su particular manera de hablar.

Para acompañarlo en este número, “El Unicornio” invitó a Memo Palacios, mejor conocido como “El Tío de la Sele”. Ambos tendrán que aprovechar su química y sentido del humor para construir un dueto capaz de provocar las risas del público.

El reto de Pimpinela, llevó a Rikiplops a buscar una compañera con la personalidad necesaria para asumir junto a él la intensidad del reconocido dúo. Su elegida fue Anyuri, mejor conocida como “La Cuchita”.

Ambos deberán coordinar sus voces, gestos y reacciones para recrear el dramatismo que caracteriza a Pimpinela. La canción y la distribución de las identidades permanecen bajo llave, pero esta combinación ya promete bastante actitud sobre el escenario.

Vicente tendrá que ser dos personajes en una sola presentación

El reto más inesperado del quinto show quedó en manos de Vicente Chávez, quien recibió el nuevo comodín “2 en 1”.

A diferencia de los números dobles que incorporan a un invitado, “El Pay de Limón” deberá asumir por sí solo las identidades de Andrea Bocelli y Sarah Brightman. Esto significa que tendrá que interpretar a un personaje masculino y otro femenino dentro de la misma presentación.

El comodín no se había presentado anteriormente en la competencia y su dinámica completa se descubrirá durante la gala. ¿Cómo conseguirá convertirse en dos artistas sin dejar de ser uno solo?

Una gala que puede volver a moverlo todo

El cuarto show terminó con Maisa como ganadora y Yamilka conservando el liderato acumulado, pero las posiciones continúan muy cerradas.

Maisa y Anarkelys comparten el segundo puesto con 163 puntos, mientras Rikiplops se mantiene cerca con 159. Una presentación inesperada o el respaldo de sus compañeros y el público podría volver a sacudir toda la clasificación.

Los ensayos apenas comienzan y las primeras imágenes ya anticipan una gala con retos vocales, transformaciones de género, comedia, duetos y mucha emoción familiar.

Tu Cara Me Suena 2026 regresa este miércoles a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. ¿Conseguirán las Condassin convertir su conexión de madre e hija en una de las transformaciones más recordadas de la temporada?