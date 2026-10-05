Mazda impacta en el Panama Motor Show con el lanzamiento del totalmente nuevo CX-5

Mazda se convirtió en uno de los principales atractivos del Panama Motor Show al presentar de manera oficial la renovación de uno de sus modelos insignia: el totalmente nuevo Mazda CX-5 . La propuesta de la marca apunta a fortalecer su posición en el segmento de los SUV medianos a través de una combinación de diseño, espacio y tecnología.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco de una nueva edición del Panama Motor Show, la marca japonesa Mazda deslumbró a los asistentes al presentar el totalmente nuevo Mazda CX-5, un SUV que promete elevar los estándares de la categoría al ofrecer mayor tecnología, seguridad, espacio y un renovado diseño.

Durante el evento, Carlos Vergara, Gerente de Ventas de la marca, destacó los atributos clave que posicionan al vehículo dentro del mercado local:

"Este es el SUV japonés que te da más: más seguridad, más tecnología, más espacio y más diseño", afirmó Vergara.

Compromiso con la seguridad y la tecnología

Uno de los puntos más relevantes expuestos por la marca es su reconocimiento por parte de Consumer Reports como la marca más segura del mundo. Respaldando este galardón, el totalmente nuevo Mazda CX-5 incorpora de serie el paquete completo de asistencias a la conducción i-Activesense (sistemas ADAS), disponible desde la versión de entrada (Entry) hasta la versión de alta gama (Signature).

Expansión en el mercado panameño

Además de exhibir su renovada gama de modelos —que incluye también opciones como el Mazda 3, CX-60 y CX-90—, la marca aprovechó el escenario del Panama Motor Show para anunciar su próximo plan de crecimiento en la ciudad capital.

Vergara extendió la invitación al público a conocer el vehículo en sus salas de ventas y confirmó como primicia la próxima apertura de una nueva sucursal en Costa del Este, reforzando así la presencia y accesibilidad de Mazda para los clientes en Panamá.