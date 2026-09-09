¡El clonador está por encenderse! Falta poco para el cuarto show de Tu Cara Me Suena 2026

Tu Cara Me Suena

Michael Jackson, Moana, Katy Perry, Locomía, Elena Rose y otros grandes personajes tomarán el escenario esta noche. La cita es a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube.

¡El clonador está por encenderse! Falta poco para el cuarto show de Tu Cara Me Suena 2026 / TVN Digital
Redacción Digital
09 de septiembre 2026 - 18:51

Ciudad de Panamá, Panamá/¡La cuenta regresiva está por terminar! El clonador está listo, los famosos reciben los últimos retoques y el público en el ITSE y en casa espera por ocho nuevas transformaciones, en el cuarto show de Tu Cara Me Suena.

La cuarta gala reunirá invitados especiales, cambios de género y retos grupales que exigirán canto, baile y mucha caracterización. Además, como los puntos siguen acumulándose, una gran presentación puede cambiar por completo la tabla.

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