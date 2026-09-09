¡HOY! Tacones, abanicos y cambios extremos, toman el escenario en el cuarto show de Tu Cara Me Suena

Esta noche, a las 8:00 p. m., el escenario se transforma. Michael Jackson, Moana, Katy Perry, Locomía y otras grandes figuras prometen sacudir la tabla de posiciones en una gala llena de invitados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Música a todo volumen, maquillaje a toda marcha y tacones listos para la pista. Llegó el miércoles y la cuarta gala de Tu Cara Me Suena 2026 se prepara para tomarse las pantallas desde las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube.

A estas alturas de la temporada, la zona de confort no existe. Las posiciones en la tabla acumulada se aprietan cada vez más y un solo paso en falso —o una nota fuera de tono— puede costar muy caro. Por eso, esta noche los ocho famosos saldrán a jugárselo todo en una velada que promete la mayor diversidad de estilos en lo que va de competencia.

Para este cuarto show, los participantes enfrentarán retos que abarcan desde el pop global hasta el folclor urbano y la animación. Así se perfila la cartelera de hoy:

💥 Los Escuadrones: Refuerzos en la pista

El trabajo individual quedó en pausa para dos de los participantes, quienes tendrán que demostrar que saben brillar sin opacar a sus invitados.

La locura de los abanicos: Tras coronarse ganador de la gala anterior, El Urri utilizó su comodín “Llama a tres amigos” para armar su propio Locomía . Junto a Bugaman, Yedgar Carolina y El Musulini , el reto no será solo vocal, sino de pura coordinación extrema, actitud y coreografía sincronizada.

Tras coronarse ganador de la gala anterior, utilizó su comodín “Llama a tres amigos” para armar su propio . Junto a , el reto no será solo vocal, sino de pura coordinación extrema, actitud y coreografía sincronizada. Doble identidad pop: Ale Merod llega dispuesta a remontar junto a Memo Zárate. Con el beneficio “Trae un amigo”, la dupla se transformará en el explosivo junte de Rosé y Bruno Mars. La química en tarima será el factor decisivo para que este número triunfe.

👑 Ídolos y Divas: Retos de alto calibre

Meterse en la piel de leyendas globales requiere precisión milimétrica, y esta noche dos participantes caminan sobre la cuerda floja.

El Rey del Pop: Yamilka Pitre , actual líder de la tabla, enfrenta el que podría ser su mayor desafío técnico: Michael Jackson . Replicar la magia del Moonwalk, los gestos y los cortes vocales exigirá que deje el alma sobre el escenario del ITSE.

, actual líder de la tabla, enfrenta el que podría ser su mayor desafío técnico: . Replicar la magia del Moonwalk, los gestos y los cortes vocales exigirá que deje el alma sobre el escenario del ITSE. Tacones y desinhibición: Vicente Chávez deberá borrar cualquier rastro de masculinidad teatral para darle vida a Katy Perry. "El Pay de Limón" tendrá la titánica labor de dominar los tacones, bailar y proyectar el carisma colorido y coqueto de la diva californiana.

🔥 El Bloque Latino y Urbano: Sabor de la casa

El ritmo panameño y la sensibilidad urbana tendrán su propio espacio, exigiendo a los famosos conectar con el público desde la raíz.

Salsa de la buena: Israel “Ñero” Berastegui soltará los pasos prohibidos para encarnar al gran Roberto Blades , un reto que le exige sabor, swing y un control vocal impecable para honrar la salsa nacional.

soltará los pasos prohibidos para encarnar al gran , un reto que le exige sabor, swing y un control vocal impecable para honrar la salsa nacional. Plena pesada: Rikiplops llevará la energía de las calles al clonador al transformarse en Dubosky . Su misión: convencer con la actitud, la lírica y el peso escénico del reguesero.

llevará la energía de las calles al clonador al transformarse en . Su misión: convencer con la actitud, la lírica y el peso escénico del reguesero. Sensibilidad pop-urbana: Maisa Pérez Condacín bajará las revoluciones físicas de semanas anteriores para conectar desde la emoción pura al interpretar a la cantautora Elena Rose.

🌊 Un viaje directo a Motunui

La cuota de fantasía estará a cargo de Anarkelys Arias, quien tiene el reto más diferente de la noche: interpretar a un personaje animado. Como Moana, no solo deberá cantar, sino contar una historia familiar, transmitiendo la valentía y dulzura de la protagonista, demostrando que en este programa el clonador no tiene límites de formato.

La tabla puede dar un giro inesperado

Con los puntos acumulándose semana a semana, la tensión es real. Después de estas ocho explosivas transformaciones, Sandra Sandoval, Dímelo Flow, Emilio Regueira y La Ministra tendrán la difícil tarea de evaluar, seguidos por la temida votación entre compañeros y la elección del público.

Tu Cara Me Suena 2026 arranca hoy a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. Activa tu barra, prepara tus pronósticos y no te pierdas ni un segundo de la noche.