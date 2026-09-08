¡Vicente en tacones y refuerzos de lujo! Lo que debes saber de los ensayos para mañana en Tu Cara Me Suena

Los famosos afinan detalles para una cuarta gala que reunirá a Michael Jackson, Katy Perry, Moana, Locomía y otros grandes personajes sobre un escenario lleno de sorpresas.

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Qué tienen en común Michael Jackson, Moana, Locomía y Katy Perry? Mañana, todos se enfrentarán en el escenario ITSE, para el cuarto show de Tu Cara Me Suena 2026. Pasados tres programas, se acabaron las pruebas y el margen de error es cada vez más pequeño, para los ocho famosos que compiten por ser el rey de las imitaciones, en el mega más visto de Panamá.

Este miércoles, desde las 8:00 p. m., el clonador vuelve a encenderse para una gala, que promete sacudir por completo la tabla de posiciones con retos extremos, presentaciones grupales y radicales cambios de género.

Con la presión al máximo y las puntuaciones acumulándose, los cuartos de ensayo han sido un verdadero hervidero durante toda la semana. Las primeras filtraciones de las prácticas ya anticipan una noche en la que los participantes tendrán que abandonar por completo el miedo para poder sobrevivir a la evaluación del jurado.

Vicente ya comenzó a sudar con los tacones

Uno de los cambios más radicales y esperados de la noche estará en manos de Vicente Chávez, quien deberá convertirse en la diva del pop, Katy Perry.

“El Pay de Limón” ya comenzó a practicar con tacones para intentar dominar la postura, el caminar y la seguridad femenina antes de subir a la tarima. Este pequeño adelanto de los ensayos deja clarito que su transformación irá mucho más allá del maquillaje y las pelucas.

Después de aprovechar su experiencia teatral para interpretar al elegante Tom Jones, Vicente tendrá que modificar absolutamente todo su lenguaje corporal. El reto promete una puesta en escena llena de color, brillo y una faceta que nadie le conocía. ¿Conseguirán los tacones sobrevivir a todos los ensayos?

El Urri puso a sus refuerzos a sudar la gota gorda

Los preparativos también están a tope para el número de El Urri, quien llega a este cuarto show con la moral en alto tras convertirse en el favorito del público y ganador de la gala anterior.

El pulsador le entregó el reto de transformarse en Locomía, acompañado por el comodín “Llama a tres amigos”. Para armar su escuadrón, escogió a Bugaman, Yedgar Carolina y El Musulini.

Bugaman y El Musulini ya fueron vistos ensayando intensamente junto al participante, aunque mantienen bajo llave los detalles de la coreografía. La coordinación milimétrica, la actitud, el manejo de los abanicos y la llamativa esencia de Locomía serán vitales para que los cuatro consigan armar el show. Después de dominar el toro mecánico y el perreo de Tokischa, El Urri tendrá que demostrar que también tiene madera para dirigir un número colectivo.

Ocho personajes y ocho mundos diferentes

La variedad será la gran protagonista de la noche. Mientras Vicente domina los tacones y El Urri organiza a su grupo, los demás participantes trabajan en desafíos de altísima exigencia:

Yamilka Pitre: Tendrá que convertirse en Michael Jackson . La actual líder de la tabla acumulada enfrentará una de las transformaciones más difíciles de la temporada, intentando replicar la precisión de los movimientos y la inconfundible identidad vocal del Rey del Pop.

Tendrá que convertirse en . La actual líder de la tabla acumulada enfrentará una de las transformaciones más difíciles de la temporada, intentando replicar la precisión de los movimientos y la inconfundible identidad vocal del Rey del Pop. Maisa Pérez Condacín: Interpretará a Elena Rose , una asignación que le permitirá explorar una sensibilidad vocal distinta tras derrochar energía como Anitta.

Interpretará a , una asignación que le permitirá explorar una sensibilidad vocal distinta tras derrochar energía como Anitta. Israel “Ñero” Berastegui: Asumirá el swing salsero de Roberto Blades .

Asumirá el swing salsero de . Rikiplops: Se transformará en Dubosky, con la misión de defender el pesado estilo urbano del artista nacional.

La fantasía animada regresa al clonador

También habrá espacio para la magia del cine con Anarkelys Arias, quien tendrá la misión de llevar a Moana desde la pantalla grande hasta el escenario del ITSE.

Esta no será la primera vez que un personaje animado atraviese el clonador. Durante el sexto show de la temporada 2025, Valeria Rettally rompió esquemas al transformarse en Woody de Toy Story. Ahora es el turno de Anarkelys, quien deberá encontrar la voz, los gestos y la dulzura de Moana, logrando que el público conecte con una figura que no pertenece al mundo musical tradicional.

Ale Merod también llegará bien acompañada

El segundo comodín de la gala estará en manos de Ale Merod, quien asumirá un número inspirado en el exitazo de Rosé y Bruno Mars.

Con el beneficio “Trae un amigo” en su poder, la participante escogió a Memo Zárate para compartir la presentación. Ambos ya están uniendo energías en los ensayos para lograr que dos identidades tan fuertes funcionen en perfecta armonía sobre la misma tarima.

Una competencia donde parpadear sale caro

Show tras show, los famosos continúan acumulando puntos y cualquier resbalón —o sorpresa— en las votaciones del jurado, sus compañeros o el público puede modificar la clasificación general.

Yamilka buscará aferrarse en la cima, El Urri intentará meter presión tras su reciente victoria, y los demás llegarán con hambre de remontada.

Tu Cara Me Suena 2026 regresa mañana a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. Activa tu barra y prepárate para descubrir, quién logrará desaparecer por completo detrás de su personaje.