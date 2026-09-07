¡El clonador viene con refuerzos! Este miércoles arranca el cuarto show de Tu Cara Me Suena 2026

De Michael Jackson y Katy Perry a un show grupal de Locomía. Los ocho famosos enfrentan nuevos retos y traen invitados especiales a la tarima para revolucionar la competencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/El show no se detiene cuando las cámaras se apagan. Cada paso de baile se practica, las voces se estudian milimétricamente y hasta el movimiento más pequeño se repite las veces que sea necesario. ¿La razón? Este miércoles el cuarto show de Tu Cara Me Suena 2026 y ¡viene con todo!

Los ocho famosos regresan al clonador para enfrentar su cuarta transformación de la temporada, pero esta gala tendrá un ingrediente explosivo: dos de los participantes no llegarán solos. Los comodines entregados por el pulsador traerán invitados especiales, números grupales y una dosis extra de presión.

La cita es este miércoles, desde las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube, con personajes que llevarán la competencia desde el pop internacional y la salsa, hasta la música urbana y el mágico universo de las películas animadas.

Antes de los ensayos, caminaron por una gran causa

El fin de semana también estuvo marcado por un encuentro muy especial fuera de la tarima. Integrantes de la familia de Tu Cara Me Suena, entre ellos Israel “Ñero” Berastegui y Yamilka Pitre, participaron en el tradicional Relevo por la Vida de FANLYC.

Los famosos compartieron de cerca con el público, lideraron el calentamiento antes de la caminata y pusieron a todos a gozar durante una jornada dedicada a sumar esfuerzos en favor de los niños con leucemia y cáncer.

Después de vivir esta hermosa experiencia de solidaridad y recargar energías, llegó el momento de volver a los cuartos de ensayo y concentrarse en los exigentes retos que esperan dentro del clonador.

De Michael Jackson a Moana: ocho retos completamente distintos

El pulsador volvió a demostrar que en esta competencia no existen las zonas de confort. Cada famoso recibió un artista que pondrá a prueba sus herramientas de canto, actuación y caracterización.

Yamilka Pitre tendrá uno de los desafíos más imponentes de la noche al transformarse en el Rey del Pop, Michael Jackson. La participante deberá dominar a la perfección los icónicos movimientos, la presencia escénica y el inconfundible estilo de una de las figuras más grandes de la historia.

Anarkelys Arias, por su parte, viajará hasta el universo de Disney para convertirse en Moana. El reto pondrá a prueba su capacidad para contar una historia sobre el escenario y asumir una identidad completamente distinta a las que ha presentado en galas anteriores.

El pop más colorido llegará de la mano de Vicente Chávez, quien deberá dejar atrás la elegancia de Tom Jones para enfrentarse a un radical cambio de género como Katy Perry. “El Pay de Limón” promete entregar una puesta en escena llena de vestuarios llamativos, color y mucha actitud.

Mientras tanto, Maisa Pérez Condacín tendrá la misión de interpretar a la cantautora Elena Rose, un personaje que le permitirá explorar una nueva sensibilidad vocal sin perder el imponente dominio escénico que ya ha demostrado.

Salsa y música urbana con sabor del patio

El ritmo latino estará bien representado. Israel “Ñero” Berastegui cambiará el pop ochentero de A-ha por la sabrosa salsa de Roberto Blades. El "Don de la TV" tendrá que encontrar el swing, la textura vocal y el movimiento necesario para hacerle justicia a un grande de la música panameña.

Rikiplops también asumirá un reto 100 % del patio al transformarse en Dubosky. Después de explorar el regional mexicano como Carín León, su nueva misión es apropiarse del estilo, la lírica y la pesada energía urbana del reguesero panameño.

Dos comodines llenarán el escenario de invitados

La cuarta gala romperá el molde de las presentaciones individuales. Ale Merod recibió el comodín de “Trae un amigo” junto con el ambicioso reto de interpretar a Rosé y Bruno Mars. Para lograrlo, la "loquita pretty" escogió a Memo Zárate. Ambos ya afinan detalles para un número en pareja que promete muchísima complicidad, energía y fuego en la pista.

Por su parte, el flamante ganador del tercer show también necesitará refuerzos. El Urri deberá encarnar la extravagancia de Locomía, pero el pulsador le otorgó el comodín “Llama a tres amigos”. ¿Los elegidos? Nada más y nada menos que Bugaman, Yedgar Carolina y El Musulini. Tras arrasar como Tokischa, El Urri tendrá la compleja tarea de coordinarse con sus invitados para dominar una coreografía grupal (¡y con abanicos!) donde cada detalle cuenta.

Una gala donde nadie puede confiarse

El Urri llega con el impulso de su doble victoria (público y jurado) en el tercer show, mientras que Yamilka Pitre se mantiene defendiendo la cima de la tabla acumulada. Sin embargo, la competencia está más abierta que nunca y los famosos saben que un solo tropiezo —o una interpretación magistral— puede voltear la tabla de posiciones por completo.

Habrá invitados, cambios extremos, coreografías exigentes y muchas sorpresas.

Activa tu barra y prepárate para elegir tu transformación favorita. Tu Cara Me Suena 2026 regresa este miércoles a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube. ¡El clonador está listo para hacer de las suyas!