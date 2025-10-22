La Ministra, Franklyn Robinson y Valeria Retally se citan esta noche en la gran final de Tu Cara Me Suena

Todo está listo: las luces encendidas, el jurado preparado, los bailarines afinando pasos y el público ansioso por vivir una noche que promete risas, sorpresas y pura emoción. Franklyn con su explosivo “El General”, La Ministra convertida en la poderosa “Rihanna” y Valeria brillando como la eterna “Britney Spears”. Tres estilos, tres talentos, tres caminos que hoy se cruzan en un solo escenario.

Ciudad de Panamá, Panamá/Llegó el momento que todos esperábamos: ¡HOY es la gran final de Tu Cara Me Suena! Después de nueve galas llenas de imitaciones épicas, momentos virales, carcajadas y presentaciones que parecían sacadas de un concierto internacional, el show más divertido de la televisión panameña cierra su temporada por todo lo alto.

Y esta noche, el escenario será testigo de un enfrentamiento musical de otro nivel: Franklyn Robinson, La Ministra y Valeria Retally se miden cara a cara por el gran título de ganador o ganadora de Tu Cara Me Suena Panamá. Cada uno llega con un estilo único, una personalidad arrolladora y el corazón puesto en esta última presentación que definirá quién se lleva la gloria.

Los finalistas que encendieron el escenario

Franklyn Robinson, el carismático presentador y comediante, ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada. Con su carisma y entrega, logró conquistar al público desde la primera vez que se subió al escenario. Hoy llega a la final interpretando a nada más y nada menos que El General, ícono del reguetón panameño y pionero de un género que puso al país en el mapa musical mundial. Sin duda, será una presentación cargada de energía, nostalgia y sabor panameño.

Por su parte, La Ministra ha demostrado ser una artista camaleónica. Desde que pisó por primera vez el escenario, se ganó el respeto del jurado y la admiración del público por su entrega y su potente voz. Esta noche, se transformará en la diva del pop y el R&B: Rihanna. Una interpretación que promete deslumbrar con glamour, coreografía y una actitud arrolladora, muy al estilo de la cantante barbadense.

Finalmente, Valeria Retally, quien sorprendió a todos con su versatilidad y disciplina, se pondrá en la piel de la icónica Britney Spears, la “princesa del pop”. Tras su impactante actuación como Ana Gabriel en la última gala, que le valió el primer lugar de la noche, Valeria buscará consolidar su camino a la victoria con una presentación llena de brillo, sensualidad y precisión.

Un recorrido lleno de talento y grandes momentos

A lo largo de las nueve galas que conformaron esta temporada, el escenario de Tu Cara Me Suena ha sido testigo de una competencia donde cada participante dejó su huella. Desde las primeras semanas, el nivel fue altísimo, y cada show trajo consigo nuevas sorpresas y emociones.

En la primera gala, Kabliz se llevó los aplausos y el primer lugar con su imitación impecable de Camilo, cautivando al público con su dulzura y su parecido vocal.

La segunda gala tuvo a Gabo Novoa como el gran ganador al transformarse en Bad Bunny, ofreciendo una interpretación llena de energía, estilo y ritmo urbano.

En la tercera gala, Franklyn Robinson se robó el show como James Brown, demostrando que podía dominar tanto la voz como el movimiento escénico de una leyenda del soul.

La cuarta gala fue para Judy Meana, quien sorprendió como Mon Laferte, con una interpretación cargada de sentimiento y potencia vocal.

En la quinta, La Ministra brilló como Makano, logrando emocionar con una actuación muy cercana a la original.

La sexta gala fue el momento de Robin, quien conquistó al jurado y al público con su contagiosa presentación como Xuxa, reviviendo la nostalgia de toda una generación.

En la séptima gala, Franklyn volvió a triunfar, esta vez con su impresionante transformación en MC Hammer, donde la coreografía y el carisma lo posicionaron nuevamente como favorito.

La octava gala fue para La Ministra, quien se convirtió en Miriam Cruz y trajo a escena a las Chicas del Can, encendiendo el escenario con sabor caribeño.

Finalmente, la novena y última gala regular coronó a Valeria Retally como ganadora, tras su magistral interpretación de Ana Gabriel, dejando claro que la competencia estaba más reñida que nunca.

Cada uno de estos triunfos marcó el camino hacia la gran final que vivimos hoy, demostrando que todos los participantes crecieron artísticamente, desafiando sus propios límites.

Una noche de despedidas y grandes duetos

Aunque el foco principal está en los tres finalistas, esta noche también será una velada de despedidas. Los demás participantes volverán al escenario para ofrecer su última actuación en el programa, una oportunidad para cerrar con broche de oro su paso por esta inolvidable temporada.

El pulsador decidió los emparejamientos para esta última gala, y las combinaciones no pudieron ser más emocionantes:

Judy Meana y Robin Durán se unirán para dar vida al clásico dúo de Guillermo Dávila y Kiara , una presentación que promete romanticismo y química sobre el escenario.

se unirán para dar vida al clásico dúo de , una presentación que promete romanticismo y química sobre el escenario. Kabliz sorprenderá al transformarse en Comando Tiburón , trayendo una ola de ritmo, fiesta y energía al set.

sorprenderá al transformarse en , trayendo una ola de ritmo, fiesta y energía al set. Rolo acompañará la diversión con su característico carisma, completando un segmento que será pura adrenalina.

acompañará la diversión con su característico carisma, completando un segmento que será pura adrenalina. Gabo Novoa regresará con fuerza interpretando a Don Omar , y no lo hará solo: tendrá un invitado especial que promete ser una de las grandes sorpresas de la noche.

regresará con fuerza interpretando a , y no lo hará solo: tendrá que promete ser una de las grandes sorpresas de la noche. Finalmente, MariGaby revivirá la esencia del típico panameño al convertirse en Sandra Sandoval, y también traerá una invitada especial que hará vibrar al público con ritmo típico y sabor istmeño.

Sin duda, será una gala donde la emoción se mezclará con la nostalgia, pues cada uno de ellos despedirá una etapa que marcó su crecimiento como artistas y les permitió explorar nuevos horizontes en su carrera.

Un jurado reforzado con estrella internacional

Por si todo esto fuera poco, la producción guardó una carta bajo la manga: ¡Miguel Varoni está en Panamá!

El legendario actor colombiano, recordado por su papel de Pedro el Escamoso, será el cuarto jurado invitado de la noche. Sí, el mismísimo “carisma con patillas” ya pisó suelo panameño desde ayer, justo cuando TVN estrenó la segunda temporada de Pedro el Escamoso.

Varoni se unirá a la mesa para ponerle el toque internacional, el humor característico y, quién sabe, tal vez hasta un pasito de baile escamoso durante la gala. Con él, la emoción estará a tope y los comentarios serán, sin duda, memorables.

Invitados de lujo durante la temporada

A lo largo de las nueve galas, Tu Cara Me Suena también contó con invitados de lujo que dejaron su huella en el escenario. Desde la periodista y presentadora Carolina Sandoval, pasando por el artista urbano Real Phantom, el cantante típico Jonathan Chávez, hasta la carismática Marelissa Him, cada uno aportó su toque especial, elevando aún más el nivel de la competencia.

Estas participaciones especiales no solo trajeron diversión, sino también momentos memorables que quedarán grabados en la memoria de los fanáticos del programa.

La gran responsabilidad del público

El desenlace está en manos de la audiencia. El público será clave en la elección del ganador o ganadora de Tu Cara Me Suena, pues su voto será decisivo para definir quién se lleva el título y el gran premio.

Por eso, los seguidores del programa deben estar atentos y participar activamente votando por su favorito, apoyando a quien consideran que mejor representó el espíritu del show: talento, disciplina, transformación y pasión por la música.

La final de Tu Cara Me Suena promete ser una noche espectacular, llena de emoción, risas, y sobre todo, mucho talento panameño. Entre imitaciones, sorpresas y grandes actuaciones, solo uno logrará conquistar el corazón del jurado y del público para convertirse en el nuevo rostro de la imitación en Panamá.

Una final para recordar

¿Quién se llevará el gran premio? ¿Quién logrará hacer historia? Lo único seguro es que esta noche Panamá se paraliza para ver la final más esperada del año.