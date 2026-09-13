¡Brackets, tacones y hasta un moonwalk! Así nacen las transformaciones de Tu Cara Me Suena 2026

De usar brackets falsos a ocultar por completo el cabello. Descubre el intenso proceso de maquillaje, vestuario y ensayo físico que enfrentaron los famosos antes de pisar el escenario.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un poco de pegamento, prótesis faciales, capas interminables de maquillaje y horas frente al espejo ensayando una simple mirada. La verdadera magia de Tu Cara Me Suena 2026 no ocurre cuando el clonador se abre, sino en el caos organizado que se vive horas antes en los camerinos.

El cuarto show dejó en evidencia que imitar a un gigante de la música —o de la pantalla— exige mucho más que afinar la voz. Los famosos deben aprender a caminar, respirar y gesticular como alguien completamente distinto, dejando su propia identidad colgada en la percha junto a su ropa de calle.

Aquí te contamos los detalles más extremos que nadie vio de las transformaciones de esta semana.

Más allá del maquillaje: El secreto en la sonrisa de Vicente

Si hubo una metamorfosis que se robó las miradas fue la de Vicente Chávez como Katy Perry en el icónico video de "Last Friday Night (T.G.I.F.)". Pero el reto de "El Pay de Limón" no se limitó a dominar los tacones y someterse a la colocación de una pesada peluca retro.

Para que la caracterización fuera perfecta, el equipo de maquillaje le fabricó e instaló una pieza dental con brackets de colores. Este pequeño gran detalle, obligó al participante a reaprender como modular y cantar con un cuerpo extraño en la boca, sumándole una capa extra de dificultad a un número que ya le exigía una expresión corporal femenina, torpe e intencionalmente exagerada.

El peso de la corona: Yamilka y el reto físico del Rey del Pop

Construir la imagen de Michael Jackson requirió la icónica chaqueta roja y los rizos, pero para Yamilka Pitre, el verdadero examen fue físico. Interpretar "Beat It", significó someterse a un entrenamiento extremo para no quedarse sin aire en medio del escenario.

Yamilka tuvo que domesticar su propio cuerpo: calcular la posición exacta de las manos, los cortes de cadera y la tensión de los hombros. Ejecutar el legendario moonwalk mientras intentaba igualar el timbre vocal masculino de Jackson demostró que, en este nivel de la competencia, un paso en falso puede romper toda la ilusión.

Rikiplops: Cómo borrar tu propia imagen frente al espejo

Para darle vida a Dubosky, Rikiplops tuvo que renunciar a uno de sus rasgos más característicos. El equipo de caracterización ocultó por completo su cabello con una prótesis especial para replicar el corte rapado del artista urbano, modificando radicalmente la forma de su rostro.

Pero la transformación física fue solo el 50% del trabajo. El animador contactó personalmente a Dubosky para estudiar sus modismos, la forma en que agarra el micrófono y su particular "flow" al caminar. El resultado fue un Rikiplops irreconocible, demostrando que un buen imitador también debe saber silenciar sus propios hábitos y tics personales.

Del cine a la tarima: El salto 3D de Anarkelys

El reto de Anarkelys Arias rompió el molde. Al interpretar a Moana, no tenía un video musical en vivo como referencia para copiar movimientos humanos. Su tarea fue humanizar la animación 3D de Disney sin perder la magia.

El equipo de vestuario y utilería creó una ambientación cinematográfica —incluyendo la famosa embarcación—, pero fue la participante quien tuvo que inyectarle la energía, la dulzura y la valentía del personaje. Su interpretación dejó claro que encarnar la fantasía requiere una conexión emocional profunda, más allá de lograr el tono exacto del vestuario.

El proceso nunca se detiene

No existe una fórmula mágica en el clonador. Mientras Maisa Pérez Condacín necesitó unas enormes alas y pureza vocal para ser Elena Rose, El Urri tuvo que sincronizar a tres personas para armar la locura de Locomía. Ale Merod estudió la química de dueto para su "APT." y el "Ñero" Berastegui tuvo que inyectarse la elegancia clásica de la salsa para ser Roberto Blades.

¿Lo más difícil? Que apenas asimilan un personaje, el trabajo vuelve a comenzar desde cero. El pulsador ya encendió las alarmas para el quinto show con retos colosales:

Celia Cruz

Rihanna

Céline Dion

Tres Patines

Andrea Bocelli

Vikki Carr y Ana Gabriel (Reto doble)

Sigue las redes sociales oficiales de Tu Cara Me Suena para infiltrarte en los próximos ensayos y descubrir todo lo que ocurre antes de que escuches la famosa frase: "¡Que se encienda el clonador!". La cita es todos los miércoles a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube.