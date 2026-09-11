¡El pastelazo cruzó de programa! Se Vale Todo sorprendió en Tu Cara Me Suena

La Ministra se levantó de la mesa del jurado, caminó hasta la primera fila y llevó uno de los juegos más divertidos de las tardes de TVN hasta la cuarta gala.

Ciudad de Panamá, Panamá/Gabo Novoa llegó al cuarto show de Tu Cara Me Suena 2026, dispuesto a disfrutar las transformaciones desde la primera fila, pero La Ministra tenía otros planes. En medio de una gala cargada de música y sorpresas, el famoso pastelazo de Se Vale Todo cambió de escenario y encontró una nueva víctima.

Todo comenzó, cuando La Ministra se levantó de su puesto en la mesa del jurado y caminó hacia el público. Mientras recorría las primeras filas, comenzó a bromear y a aumentar el suspenso sobre quién tendría que enfrentarse al inesperado pastelazo.

Justo frente a ella se encontraban varios integrantes del elenco de Se Vale Todo, entre ellos Gabo Novoa. Después de tantear a los presentes, La Ministra finalmente escogió al comunicador, quien terminó recibiendo el pastelazo ante las cámaras y el público del ITSE.

El juego cambió de escenario

El momento creó un divertido puente entre dos programas que comparten una figura clave. Durante las tardes, La Ministra encabeza Se Vale Todo junto a Orman; cada miércoles, cambia los juegos por las calificaciones para ocupar la cuarta silla del jurado de Tu Cara Me Suena 2026.

Esta vez, ambas facetas se encontraron. La Ministra no necesitó abandonar por completo su papel como jurado para llevar hasta el escenario nocturno una de las dinámicas que forman parte del programa de las 5:00 p. m.

El pastelazo es uno de los juegos que aparecen entre las competencias, ocurrencias y retos de Se Vale Todo, un espacio en el que los talentos, los participantes del estudio y los televidentes pueden convertirse en parte de la acción.

Gabo regresó a territorio conocido

La elección de Gabo le dio otra capa al crossover. Antes de integrarse al elenco de las tardes de TVN, el comunicador ya había atravesado el clonador como participante de Tu Cara Me Suena 2025.

Durante aquella temporada asumió múltiples transformaciones, se enfrentó al jurado y conoció de cerca la presión de competir sobre la tarima. En esta ocasión no tuvo que cantar, bailar ni desaparecer detrás de otro artista: le bastó con sentarse en primera fila para volver a convertirse en uno de los protagonistas de la noche.

Gabo pasó de concursante a invitado y de invitado a objetivo del pastelazo en cuestión de minutos. El resultado fue uno de esos momentos que escaparon de las presentaciones musicales y demostraron que el espectáculo también podía trasladarse hasta las butacas.

Una gala en la que el público también fue protagonista

El pastelazo no fue el único momento que acercó la acción a los asistentes. Durante la gala, las cámaras también recorrieron las gradas con “Tu Cara Me Suena A”, el segmento que busca parecidos entre las personas del público, personajes conocidos, memes y figuras virales.

La dinámica integra a los asistentes en el show y demuestra que no todos los protagonistas tienen que salir del clonador. A veces basta una comparación inesperada o una reacción captada por las cámaras, para provocar las risas de todo el ITSE y el público en casa.

La noche también tuvo su hora loca. Los participantes regresaron al escenario, formaron un trenecito y bailaron música típica panameña antes de entrar en la etapa decisiva de las votaciones.

Entre el pastelazo, “Tu Cara Me Suena A”, la hora loca y el voto de la audiencia, el público dejó de ocupar solamente el papel de espectador. También pudo reír, bailar, decidir y sentirse parte de una experiencia creada para compartir en familia.

Dos programas unidos por la diversión

Aunque tienen dinámicas diferentes, Se Vale Todo y Tu Cara Me Suena comparten una misma intención: ofrecer entretenimiento cercano, familiar y participativo.

En las tardes, los juegos, retos y premios permiten que participantes y televidentes se involucren directamente. En las noches de los miércoles, las barras acompañan a sus famosos, reaccionan a las transformaciones y tienen en sus manos cinco puntos capaces de cambiar el resultado de la gala.

El pastelazo de Gabo resumió ese espíritu en un solo momento. Un integrante del elenco de las tardes, terminó convertido en protagonista del show nocturno, mientras La Ministra conectaba sus dos facetas frente a las cámaras.

La cuarta gala terminó con Maisa Pérez Condacín celebrando su primera victoria como Elena Rose, pero Gabo también se llevó uno de los recuerdos más inesperados de la noche.

Se Vale Todo se transmite de lunes a viernes a las 5:00 p. m., mientras Tu Cara Me Suena 2026 continúa todos los miércoles a las 8:00 p. m. por TVN y sus plataformas digitales.

Después de este crossover quedó una advertencia: cuando La Ministra se acerca a la primera fila, nadie sabe si terminará bailando, participando en un juego o recibiendo un pastelazo.