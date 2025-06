Gabo Novoa se lanza sin miedo en Tu Cara Me Suena 2025: '¡Que me traigan al primer artista!'

Ciudad de Panamá, Panamá/“¡Que me traigan al primer artista!”, gritó con una mezcla de nervios, locura y emoción cuando le confirmaron su participación. Y luego, apenas colgó, pensó en la verdadera tragedia familiar: “Ojalá mi mamá y mi papá no me vean vestido de mujer.” Spoiler: lo van a ver. Y no solo una vez.

Si algo define a Gabo Novoa, comunicador, presentador e influencer panameño, es su capacidad de ser auténtico hasta el alma. Y no es solo una palabra bonita que repite para sonar bien en entrevistas. Gabo la lleva tatuada en la forma en la que habla, se expresa y, ahora, en cómo asume este nuevo y alocado reto llamado Tu Cara Me Suena 2025.

Gabo se define en una sola palabra: auténtico. Y si hay algo que ha demostrado desde el primer ensayo es que, aunque no tenga técnica vocal ni piernas de bailarín, lo que le sobra es corazón, risa y sinceridad brutal.

“Desde la escuela, lo mío no fue el baile. ¡Tengo dos pies izquierdos y uno en huelga!”, admite entre carcajadas. Pero eso no le impide pararse frente a un escenario con toda la actitud del mundo. Porque si hay algo que sí le sobra, es valentía para hacer el ridículo con estilo.

De Ana Gabriel a Akim: un recorrido con identidad

Aunque Gabo aún no sabe a quién le tocará imitar primero, ya tiene su corazón puesto en una artista: Ana Gabriel. ¿Por qué? Porque su mamá es fanática empedernida, y si lo llega a ver caracterizado de mujer, al menos que sea cantando “Luna".

“Si mi mamá me va a ver en vestido de mujer, que sea con una canción que le guste. Ana Gabriel es su top, así que yo feliz de comenzar con ella", dijo mientras se disponía a cantar.

Por el contrario, las artistas que más le asustan son Sandra Sandoval y Olga Tañón, y no por sus voces, sino por sus movimientos. “¡Esa gente baila como si no hubiera gravedad!", y bueno, como ya él lo ha dejado claro, es que no baila ni un poquito.

Eso sí, si hablamos de sueños personales, Gabo tiene dos metas claras en el show: imitar a Akim, uno de los artistas urbanos más populares del país, y convertirse en Mr. Saik por una noche.

¿Convertirse en mujer? ¡Auxilio!

Detrás del humor, la espontaneidad y la picardía, Gabo es un hombre familiar. Su preocupación por cómo reaccionarán sus padres no nace de miedo escénico, sino del respeto profundo que les tiene. “Yo sé que al final se van a reír y lo van a disfrutar. Aunque ellos no se como tomen eso de verme convertido de mujer, la cosa es que yo voy con todo", confesó Gabo.

La gran diferencia de Gabo en esta competencia no será el maquillaje, ni la peluca, ni siquiera su forma de cantar. Será su autenticidad.

Entre tanto caos corporal, hay algo en lo que Gabo se siente seguro: el doblaje de voces. Puede imitar tonos, gestos vocales y hasta ponerle emoción a las letras. “Ahí es donde tengo mi chance. Puedo lograr que suene parecido. Ahora... que se vea parecido ya es otra historia.”, dijo entre carcajadas.

Un contrincante con carácter: Franklyn Robinson

Al hablar de sus compañeros, Gabo no se anda con rodeos: sabe que hay competencia fuerte. Y entre todos los nombres, uno resalta con luces propias: Franklyn Robinson.

"¡Él ya me está complicando! Franklyn es muy muy divertido y se sabe manejar ante las cámaras". La competencia será reñida, sí, pero también llena de compañerismo. Gabo está convencido de que el elenco de esta temporada tiene algo especial: “Todos venimos con hambre de entretener, y eso se va a notar.”

La gran diferencia de Gabo en esta competencia no será el maquillaje, ni la peluca, ni siquiera su forma de cantar. Será su autenticidad.

No pretende ser el más afinado, ni el más ágil. Pero sí el más real. Gabo no se esconde. Si algo le sale mal, se reirá de sí mismo. Si algo le sale bien, lo celebrará como si fuera un Grammy. Y esa energía transparente es justo lo que lo convierte en uno de los participantes más esperados de la temporada.

¿Listos para ver a Gabo transformarse?

Así como lo escuchas en la radio, lo ves en pantalla o lo lees en redes, así mismo lo verás en Tu Cara Me Suena: sin miedo, sin poses y con muchas ganas de dar lo mejor. Aunque no sepa bailar, aunque tenga que ponerse una peluca, aunque su mamá se asuste por un segundo. Porque Gabo Novoa viene a hacer lo que mejor sabe: ser él mismo, pero imitando a todos los demás. Prepárate para ver a este guerrero sin ritmo, sin miedo y sin vergüenza, convertirse en lo que menos esperabas…