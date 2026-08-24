‘Se Vale Todo’ llega a TVN para ponerle sabor a las tardes

Con esta nueva propuesta, TVN apuesta por un formato dinámico y familiar para acompañar a su audiencia durante las tardes de lunes a viernes.

Las tardes de TVN se renuevan con el estreno de 'Se Vale Todo' / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
24 de agosto 2026 - 20:09

Ciudad de Panamá/Las tardes de TVN estrenaron este lunes 24 de agosto una nueva propuesta de entretenimiento. Se trata de “Se Vale Todo”, un programa que busca conquistar a la audiencia con dinámicas, ocurrencias y premios para los televidentes.

El espacio se transmite de lunes a viernes a las 5:00 p.m. y reúne a 10 talentos que estarán frente a las cámaras para acompañar las tardes con diferentes juegos y actividades.

Durante el estreno, “La Ministra” y el equipo de presentadores fueron los encargados de darle la bienvenida al nuevo programa, con una jornada marcada por la alegría, las ocurrencias y la participación.

La primera concursante tuvo la oportunidad de enfrentarse a las dinámicas del programa y logró llevarse un premio durante su participación.

Pero los televidentes también podrán convertirse en protagonistas y tener la oportunidad de ganar. Para participar, deben inscribirse a través de www.sevaletodotvn.com.

Con esta nueva propuesta, TVN apuesta por un formato dinámico y familiar para acompañar a su audiencia durante las tardes de lunes a viernes.

Con información de Yenny Caballero

Noticias relacionadas

'Se Vale Todo': TVN presenta su nueva franja de entretenimiento a partir del 24 de agosto Se Vale Todo | Kenny Dancer muestra su emoción por el estreno y habla de los orígenes de La Ministra

Temas relacionados

Se Vale Todo TVN Panamá Entretenimiento
Si te lo perdiste
Lo último
stats