‘Se Vale Todo’ llega a TVN para ponerle sabor a las tardes
Con esta nueva propuesta, TVN apuesta por un formato dinámico y familiar para acompañar a su audiencia durante las tardes de lunes a viernes.
Ciudad de Panamá/Las tardes de TVN estrenaron este lunes 24 de agosto una nueva propuesta de entretenimiento. Se trata de “Se Vale Todo”, un programa que busca conquistar a la audiencia con dinámicas, ocurrencias y premios para los televidentes.
El espacio se transmite de lunes a viernes a las 5:00 p.m. y reúne a 10 talentos que estarán frente a las cámaras para acompañar las tardes con diferentes juegos y actividades.
Durante el estreno, “La Ministra” y el equipo de presentadores fueron los encargados de darle la bienvenida al nuevo programa, con una jornada marcada por la alegría, las ocurrencias y la participación.
La primera concursante tuvo la oportunidad de enfrentarse a las dinámicas del programa y logró llevarse un premio durante su participación.
Pero los televidentes también podrán convertirse en protagonistas y tener la oportunidad de ganar. Para participar, deben inscribirse a través de www.sevaletodotvn.com.
Con esta nueva propuesta, TVN apuesta por un formato dinámico y familiar para acompañar a su audiencia durante las tardes de lunes a viernes.
Con información de Yenny Caballero