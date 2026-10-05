Jay Wheeler llegará a Panamá en mayo de 2027 con su gira 'La Voz Favorita'

Después de presentarse en países como Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, México, Argentina y Chile, el cantante llegará a Panamá el 27 de mayo , para continuar posteriormente hacia Costa Rica, Colombia y República Dominicana.

Jay Wheeler confirmó las fechas de su nueva gira mundial “La Voz Favorita World Tour”, recorrido que llevará al cantante puertorriqueño por España, Estados Unidos y Latinoamérica, con una parada en Panamá el próximo 27 de mayo de 2027.

El artista se presentará en el Centro de Convenciones de Amador, antiguo Figali, según confirmó la promotora Showpro a través de sus redes sociales.

La gira comenzará en España el 4 de diciembre de 2026, con una presentación en Tenerife, y continuará por Gran Canaria, Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona. Posteriormente, Wheeler llevará el espectáculo a Estados Unidos durante marzo y abril de 2027, antes de iniciar su recorrido por Latinoamérica.

Después de presentarse en países como Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, México, Argentina y Chile, el cantante llegará a Panamá el 27 de mayo, para continuar posteriormente hacia Costa Rica, Colombia y República Dominicana.

Jay Wheeler, cuyo nombre real es José Ángel López Martínez, nació en Salinas, Puerto Rico, y se ha consolidado como una de las voces de la música urbana latina, especialmente por su estilo romántico que combina reguetón, pop, R&B y baladas.

Su carrera comenzó a tomar fuerza después de que uno de sus videos musicales se volviera viral en redes sociales. Posteriormente, firmó con Dynamic Records y en 2019 lanzó su primer álbum de estudio, “Platónico”.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó con “La Curiosidad”, colaboración con Myke Towers que alcanzó el quinto puesto de la lista Hot Latin Songs de Billboard y se convirtió en uno de los temas más reconocidos de su carrera.

A lo largo de los años, Wheeler ha publicado producciones como “El Amor y Yo”, “Emociones”, “TRAPPii”, “Música Buena Para Días Malos” y “GIRASOLES”, mientras que su repertorio incluye canciones como “Pacto”, “Viendo el Techo”, “Fuga”, “Refe 1” y “De Lejitos”.

Su producción más reciente, “La Voz Favorita”, da nombre a la nueva gira. Uno de sus temas destacados, “De Lejitos”, alcanzó el número uno en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard y llegó al séptimo puesto de Hot Latin Songs. La canción, además, cuenta con certificación Platino Latino de la RIAA y supera los 229 millones de reproducciones entre su versión original y el remix junto a Omar Courtz.

Con esta gira, el puertorriqueño volverá a encontrarse con sus seguidores en distintos escenarios internacionales y llevará a Panamá un espectáculo que combinará las canciones de su nueva producción con algunos de los éxitos que han marcado su carrera.