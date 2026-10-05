La Oreja de Van Gogh llevará sus canciones al cine con 'Puedes contar conmigo'

La Oreja de Van Gogh se formó en San Sebastián en la década de 1990 y se convirtió en uno de los grupos más reconocidos del pop español. Su repertorio incluye canciones como “Rosas”, “La playa”, “20 de enero”, “El 28”, “París” y “Puedes contar conmigo” , temas que marcaron distintas etapas de su trayectoria.

Las canciones de La Oreja de Van Gogh llegarán a la gran pantalla. La banda española anunció el desarrollo de “Puedes contar conmigo”, una película romántica musical que tomará como inspiración su repertorio para contar una historia de ficción original.

El proyecto fue anunciado por el propio grupo, que compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de trabajo de la producción y expresó su entusiasmo por llevar su repertorio al cine.

“Siempre hemos contado historias a través de nuestra música y saber que ahora inspirarán un universo visual nos llena de ilusión”, señaló la banda al presentar el proyecto.

La película será escrita y dirigida por Fernando González Molina, quien desarrolla el guion junto al escritor Miguel López Martínez. El largometraje se encuentra actualmente en una fase avanzada de desarrollo y escritura de guion.

La historia será completamente original y no se tratará de una película biográfica sobre La Oreja de Van Gogh. El repertorio del grupo funcionará como motor emocional y narrativo de la trama, una fórmula que busca trasladar al cine el universo de sus canciones.

El proyecto está producido por Beltrán Gortázar, Domingo Corral y Gonzalo Salazar-Simpson, mientras que los integrantes de La Oreja de Van Gogh participarán en la producción ejecutiva.

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Una película inspirada en el universo de la banda

Aunque todavía no se ha revelado el argumento completo ni el reparto, la producción ha sido presentada como un ambicioso musical romántico que busca actualizar este género para el público actual.

El proyecto ha sido relacionado con la ambición de producciones como “La La Land” y “Mamma Mia!”, aunque la película de La Oreja de Van Gogh contará con una historia propia construida alrededor de su catálogo musical.

Por ahora tampoco se ha confirmado cuáles canciones del grupo formarán parte de la película ni cuándo llegará a los cines.

Una banda marcada por los grandes éxitos

La Oreja de Van Gogh se formó en San Sebastián en la década de 1990 y se convirtió en uno de los grupos más reconocidos del pop español. Su repertorio incluye canciones como “Rosas”, “La playa”, “20 de enero”, “El 28”, “París” y “Puedes contar conmigo”, temas que marcaron distintas etapas de su trayectoria.

Precisamente, “Puedes contar conmigo” fue uno de los sencillos de su álbum “Lo que te conté mientras te hacías la dormida”, publicado en 2003, y ahora da nombre al proyecto cinematográfico.

La banda también cuenta con una experiencia previa relacionada con el cine: en 2009 estrenó el documental “Un viaje al Mar Muerto”, que combinaba imágenes de un viaje del grupo a Israel, testimonios de sus integrantes y elementos de ficción.

El anuncio de “Puedes contar conmigo” llega además en una etapa especial para La Oreja de Van Gogh, que en 2026 regresó a los escenarios con Amaia Montero, su vocalista original, para una nueva gira. La nueva película representa ahora otro paso para ampliar el universo de la banda, esta vez desde la música hacia la ficción cinematográfica.