¡Maisa ganó y El Urri conquistó al público! Todo lo que dejó el cuarto show de Tu Cara Me Suena 2026

La Barbie celebró su primera victoria como Elena Rose con 52 puntos, mientras Yamilka conservó el liderato acumulado. El pulsador ya reveló los ocho retos del quinto show.

Ciudad de Panamá, Panamá/El clonador se apagó, pero la competencia quedó más encendida que nunca. Maisa Pérez Condacín, ganó el cuarto show de Tu Cara Me Suena 2026 con 52 puntos, apenas uno más que Yamilka Pitre, después de entregar una interpretación íntima y cargada de emoción como Elena Rose.

La gala también tuvo otro gran protagonista. El Urri fue elegido favorito del público por segunda semana consecutiva gracias al número grupal con el que se transformó en Locomía junto a Bugaman, Yedgar Carolina y El Musulini.

Los resultados apretaron la tabla de la noche, movieron el acumulado y dejaron ocho retos completamente diferentes para el quinto show.

Maisa consiguió su primera victoria

Vestida de blanco y acompañada por unas enormes alas, Maisa dejó atrás las coreografías explosivas de las galas anteriores para defender “Me lo merezco” desde una faceta mucho más sensible.

La participante recibió 42 puntos del jurado y agregó 10 puntos de sus compañeros, suficientes para cerrar con un total de 52 y superar por una sola unidad a Yamilka.

La victoria fue todavía más significativa porque marcó el primer triunfo de “La Barbie” durante esta temporada y la impulsó directamente hacia los primeros puestos de la clasificación general.

El Urri volvió a meterse al público en el bolsillo

Aunque Maisa terminó como ganadora, las barras entregaron su respaldo a El Urri. “El Unicornio” recibió los cinco puntos de la audiencia tras convertirse en Locomía y abrir las presentaciones acompañado por sus tres invitados.

La elección confirmó su conexión con el público: una semana antes también había sido el favorito y ganador gracias a su transformación en Tokischa.

Con los cinco puntos de sus compañeros y los cinco del público, El Urri terminó el cuarto show con 30 puntos, empatado con Rikiplops.

Así terminó la tabla del cuarto show

Anarkelys había encabezado la votación del jurado con 44 puntos, pero los votos adicionales cambiaron el orden definitivo. Maisa terminó imponiéndose por la mínima diferencia en una de las definiciones más cerradas de la temporada.

Yamilka conservó la cima del acumulado

Al sumar los resultados de esta gala a los puntajes acumulados durante los tres primeros shows, Yamilka Pitre mantuvo el liderato con 189 puntos.

Maisa protagonizó uno de los movimientos más importantes: pasó del cuarto lugar a compartir la segunda posición con Anarkelys, ambas con 163 puntos. Rikiplops quedó apenas cuatro unidades detrás.

Yamilka Pitre: 189 puntos

Maisa Pérez Condacín: 163 puntos

Anarkelys Arias: 163 puntos

Rikiplops: 159 puntos

El Urri: 128 puntos

Vicente Chávez: 125 puntos

Israel “Ñero” Berastegui: 119 puntos

Ale Merod: 115 puntos

Yamilka conserva una ventaja de 26 puntos, pero el empate en el segundo puesto y la cercanía de Rikiplops confirman que cualquier votación puede volver a sacudir las posiciones.

Los comodines multiplicaron la diversión

El cuarto show también puso a prueba dos comodines que llevaron invitados especiales a la tarima.

El Urri aprovechó “Llama a tres amigos” para sumar a Bugaman, Yedgar Carolina y El Musulini a su transformación en Locomía. Los cuatro combinaron abanicos, vestuarios llamativos y una coreografía grupal al ritmo de “Loco Vox”.

Ale Merod, por su parte, utilizó “Trae un amigo” e invitó a Memo Zárate. La pareja se convirtió en Rosé y Bruno Mars para transformar “APT.” en una fiesta cargada de energía y complicidad.

La gala también mostró un día junto a Rikiplops fuera del escenario y cerró las transformaciones con una hora loca en la que los famosos bailaron música típica panameña.

¿Quiénes serán los personajes del quinto show?

La celebración duró poco. El pulsador volvió a activarse y repartió las identidades que los participantes deberán preparar para la próxima gala:

Maisa Pérez Condacín deberá interpretar a Vikki Carr y Ana Gabriel.

Yamilka Pitre se transformará en Celia Cruz.

Anarkelys Arias asumirá el reto de convertirse en Rihanna.

Ale Merod tendrá que meterse en la piel de Thalía.

Israel “Ñero” Berastegui se enfrentará a Céline Dion.

El Urri dejará la música a un lado para convertirse en Tres Patines.

Rikiplops tendrá la misión de transformarse en Pimpinela.

Vicente Chávez deberá asumir la voz y la elegancia de Andrea Bocelli.

Los nuevos retos prometen llevarlos desde la salsa y las grandes baladas hasta el pop, la comedia y los números que involucran más de una identidad. Las canciones y la dinámica de algunas transformaciones todavía se mantienen bajo llave.

El cuarto show terminó con Maisa celebrando su primera victoria, pero el trabajo detrás del clonador apenas comienza.

Sigue las redes sociales oficiales de Tu Cara Me Suena para ver todo lo que ocurrió backstage, las reacciones que no salieron al aire y los primeros ensayos de los personajes que llegarán la próxima semana.

La competencia continúa todos los miércoles a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube. ¿Quién será el próximo en sorprender?