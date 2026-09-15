Contraloría refrenda dos proyectos del Idaan para atender crisis del agua en Los Santos y Chitré

Las autoridades anunciaron que próximamente iniciarán los trabajos de rehabilitación de la potabilizadora de Parita, completando así un plan de intervenciones en la zona.

Panamá/La Contraloría General de la República refrendó dos proyectos del Idaan que buscan fortalecer el abastecimiento de agua potable en cuatro distritos de la región: Las Tablas, La Villa, Guararé y Chitré.

La decisión fue el resultado del trabajo coordinado entre ambas instituciones, que mantuvieron mesas de coordinación y seguimiento permanente para sacar adelante estas obras que responden a una necesidad sentida por la población.

El primero contempla mejoras a la línea de conducción desde la planta Rufina Alfaro hacia los tanques de almacenamiento en el CRU de Los Santos. Esta intervención permitirá optimizar el flujo del recurso hídrico hacia los sistemas de distribución.

El segundo proyecto autoriza la rehabilitación, equipamiento y ampliación de la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en Chitré. Esta planta es vital para garantizar el servicio en la provincia de Herrera.

Adicionalmente, las autoridades anunciaron que próximamente iniciarán los trabajos de rehabilitación de la potabilizadora de Parita, completando así un plan de intervenciones en la zona.