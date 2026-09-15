Los fondos IBI forman parte del proceso de descentralización y permiten financiar proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario a través de los gobiernos locales.

Representantes del Consejo Municipal de San Miguelito cuestionaron la falta de ejecución de varios proyectos aprobados con recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), destinados a obras de desarrollo local en los nueve corregimientos del distrito.