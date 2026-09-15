Familiares de privados de libertad se reúnen con ministra de Gobierno
Los familiares acudieron al Ministerio de Gobierno para plantear sus inquietudes sobre las nuevas medidas implementadas en los centros penitenciarios, particularmente el uso de una plataforma destinada a la adquisición de alimentos, artículos e insumos para las personas privadas de libertad.
Familiares de privados de libertad calificaron como positiva la reunión que sostuvieron este martes con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, luego de una jornada de protesta que los llevó desde San Felipe hasta las instalaciones de esa institución.