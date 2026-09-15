Concejo Municipal de Colón aprueba propuesta para cobrar $5 a turistas de cruceros

El proyecto de acuerdo fue aprobado por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Ahora deberá ser evaluado por el alcalde Diógenes Galván, mientras la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón advierte sobre un posible impacto en la actividad turística.

Colón/El Concejo Municipal de Colón aprobó un proyecto de acuerdo que propone establecer un cobro de $5 por cada turista que desembarque en los puertos de cruceros de la provincia de Colón. La iniciativa recibió 11 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones durante su aprobación.

Sin embargo, el cobro todavía no está en vigencia, ya que el proyecto deberá pasar al despacho del alcalde de Colón, Diógenes Galván, quien tendrá que decidir si lo sanciona o lo veta. De acuerdo con los concejales, los recursos recaudados serían administrados por la Alcaldía de Colón. El cobro se realizaría mediante un acuerdo con las empresas navieras y estaría incorporado a través de un código QR utilizado para gestionar otros pagos asociados a los turistas.

Galván señaló que antes de tomar una decisión deberá reunirse con los concejales y con los distintos actores vinculados al sector turístico para evaluar la conveniencia de la propuesta. Entre los planteamientos relacionados con la propuesta está destinar parte de los fondos a adecuaciones en calles y otros espacios para facilitar el acceso de los visitantes a diferentes puntos turísticos.

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También se planteó que los recursos destinados a estas obras sean distribuidos entre distintos sectores turísticos de la provincia. No obstante, la forma en que finalmente se administraría y distribuiría el dinero tendría que ser reglamentada en caso de que el proyecto sea sancionado.

La propuesta también genera cuestionamientos en el sector empresarial de Colón. La Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón considera que el proyecto debe ser analizado antes de su eventual implementación, ante la posibilidad de que un nuevo cobro tenga efectos sobre la llegada de cruceristas a la provincia.

La organización recordó que las compañías de cruceros no necesariamente mantienen contratos permanentes con los puertos y que sus itinerarios pueden depender de las condiciones y ofertas que encuentran en los distintos destinos. El sector empresarial pidió cautela ante la posibilidad de que el nuevo cobro termine afectando la actividad turística que se busca fortalecer.

Con información de Néstor Delgado