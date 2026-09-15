Chiriquí: Colegio Félix Olivares reinicia clases por daños estructurales tras sismo

La escuela cerró sus puertas a los estudiantes tras intensos sismos y daños causados a la infraestructura vividos en la provincia de Davíd, Chiriquí.

David, Chiriquí/Luego de Las evaluaciones técnicas efectuadas por los expertos de infraestructura del Ministerio de Educación y de la Universidad Tecnológica con sede en David, Chiriquí. Por su parte, el Ministerio de Educación en coordinación con la dirección del colegio Félix Olivares Contreras decidieron reiniciar clases a partir de este miércoles 16 de septiembre.

Los directivos del plantel educativo y Mónica Acosta, directora del Sinaproc en Chiriquí, explicaron que para atender a los más de 2700 estudiantes de este colegio y para que no siguieran perdiendo clases, observaron los resultados de las inspecciones y determinaron establecer el reinicio de clases clausurando el ala en el área donde las columnas presentaban daños estructurales.

Se pondrá seguridad en este lugar para que los estudiantes no puedan traspasar estas barras de seguridad que se han colocado y con esto resguardar, no sufrir algún tipo de afectación.

Sonia Cubilla, directora del plantel, aseguró que se va a realizar mediante los fondos del plantel la rehabilitación de estas columnas, trabajo que podría estar realizándose en los próximos 15 días.

Con el fin de reabrir nuevamente el comedor estudiantil, la biblioteca, el salón de profesores y el Museo del plantel educativo, que es el ala en donde se registró el incidente y que es la que permanecerá cerrada por el momento.

Te puede interesar: Cirugía robótica amplía opciones para el tratamiento de la obesidad en Ciudad de la Salud