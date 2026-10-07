TVN Media resalta el valor de la televisión en las audiencias durante el Media Forward 2026

La actividad buscó ofrecer a clientes y agencias de publicidad información medible sobre las tendencias del mercado y las oportunidades que ofrece la televisión dentro de un ecosistema de medios cada vez más diversificado.

Ciudad de Panamá/El evento Media Forward 2026 reunió a representantes de TVN Media, Medcom, agencias de publicidad, clientes y expertos internacionales para analizar el alcance de la televisión y su capacidad para captar la atención de las audiencias, en un entorno marcado por el crecimiento de las plataformas digitales y las redes sociales.

Durante la actividad, realizada la mañana de este miércoles, ambas cadenas televisivas compartieron información y datos sobre el comportamiento de las audiencias, así como estrategias para que los anunciantes aprovechen el potencial de los medios audiovisuales en la promoción de productos y servicios.

La directora comercial de TVN Media, Karla Almanza, destacó que se trata de la primera vez que TVN Media y Medcom se unen para presentar a la industria publicitaria una propuesta centrada en el valor de la televisión, las buenas historias y la capacidad de los contenidos audiovisuales para captar y mantener la atención.

La ejecutiva señaló que, además de generar resultados a corto plazo, la publicidad debe apostar por el recordatorio de marca a largo plazo, mediante contenidos capaces de generar emociones y permanecer en la memoria de las audiencias.

"El medio por excelencia, el que ofrece alcance, recordación a largo plazo, porque construye atención y emociones, sigue siendo la televisión", resaltó Almanza, al tiempo que reconoció que las redes sociales son herramientas indispensables dentro de las estrategias de comunicación.

Por su parte, Luis Mouynes, CEO de TVN Media, explicó que en el evento se abordó la atención de las audiencias como un elemento clave para la industria publicitaria. Además, detalló que se presentaron datos y estudios, incluido uno relacionado con las neurociencias, sobre la capacidad de la televisión y su ecosistema audiovisual para captar la atención de los espectadores frente a otros medios.

El Media Forward 2026 también contó con expositores internacionales de países como España y Colombia, quienes compartieron experiencias y estudios sobre el comportamiento de las audiencias y el papel de la televisión en sus respectivos mercados.

La actividad buscó ofrecer a clientes y agencias de publicidad información medible sobre las tendencias del mercado y las oportunidades que ofrece la televisión dentro de un ecosistema de medios cada vez más diversificado.

Con este encuentro, se promovió un espacio de intercambio con la industria publicitaria para analizar los cambios en el consumo de contenidos y las estrategias que permitan fortalecer el alcance y el impacto de las campañas.

Información de Fabio Caballero

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