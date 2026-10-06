El inesperado carro de chatarra que sacó risas a Jorge Quirós, reportero de TVN Noticias

Un inesperado “promocional” apareció justo cuando el periodista Jorge Quirós se encontraba preparando su reporte y provocó que no pudiera contener la risa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hacer periodismo en la calle tiene sus imprevistos y el reportero de TVN Noticias, Jorge Quirós, protagonizó uno de esos momentos que difícilmente se pueden planificar.

Mientras se preparaba para realizar un reporte desde Parque de Las Mercedes, en El Dorado, ciudad de Panamá, una particular voz comenzó a escucharse en los alrededores y terminó convirtiéndose en la banda sonora inesperada de su jornada.

Se trataba de un vehículo que recorría el sector anunciando la compra de chatarra, o como se le conoce popularmente, hierro viejo.

Hasta ahí, todo normal. Lo curioso fue el mensaje que comenzó a reproducirse desde el vehículo.

“Activa con las noticias del área, el mejor canal TVN Canal 2, las mejores noticias, propagandas, novelas, TVN Canal 2 en directo”, se escuchaba desde la bocina.

El inesperado “promocional” apareció justo cuando el periodista se encontraba preparando su reporte y provocó que no pudiera contener la risa.

Pero el anuncio no terminó allí. Después de la peculiar promoción de TVN, el vehículo continuó su recorrido con su tradicional mensaje para anunciar que recogía todo tipo de objetos y materiales, entre ellos el famoso hierro viejo.

Quirós decidió compartir el divertido momento en sus redes sociales y acompañó el video con una frase que resumió perfectamente la situación:

“POV: Di que haces periodismo en Latinoamérica, sin decir que haces periodismo en Latinoamérica… 🤣🤣🤣🤣”.

Y es que quienes trabajan en televisión, radio o medios digitales conocen muy bien este tipo de situaciones. La reportería en exteriores está llena de sonidos inesperados: vendedores ambulantes, pregones, música, bocinas y hasta vehículos que pasan anunciando sus productos justo cuando comienza una transmisión.

Los periodistas también han tenido que lidiar con los famosos vehículos que recorren las calles anunciando la venta de legumbres y otros productos, que ocasionalmente terminan apareciendo de fondo durante una entrevista, una llamada o incluso una reunión virtual.

Esta vez, sin embargo, el “ruido de fondo” tuvo un detalle especial: terminó promocionando al mismo canal para el que trabaja el periodista.

Una coincidencia que, en lugar de arruinar el reporte, terminó regalando uno de esos momentos espontáneos que hacen parte del día a día de hacer periodismo en las calles de Panamá.