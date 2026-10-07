Pilotos solicitan al Aeropuerto de Tocumen fortalecer controles por riesgo de aves durante temporada migratoria

La Unión reiteró su disposición de colaborar con el Aeropuerto Internacional de Tocumen y aportar la experiencia y perspectiva operacional de los pilotos de aviación comercial para contribuir a reducir este riesgo.

Ciudad de Panamá/La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) elevó una solicitud de atención a la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen para reforzar las medidas de prevención y control ante el incremento previsible de aves, con el propósito de reducir los riesgos para las operaciones aéreas.

Mediante una nota oficial enviada al administrador de la terminal, el gremio solicitó la activación de medidas preventivas y operativas.

"UNPAC considera que el peligro aviario debe atenderse de forma anticipada, por su importancia para la seguridad operacional de la industria aérea y la protección de los usuarios", señalaron en un comunicado.

Además, se planteó la necesidad de fortalecer la gestión de fauna y el control del peligro aviario, particularmente en las áreas próximas a pistas y calles de rodaje. También pidió intensificar la vigilancia y el monitoreo de las áreas de movimiento y sus alrededores.

Garantizar la disponibilidad de personal capacitado, vehículos y equipos; mantener un adecuado control de la vegetación y atender oportunamente drenajes deficientes, charcos y acumulaciones de agua que puedan atraer distintas especies, fueron algunas de las medidas propuestas por la UNPAC.

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El grupo de pilotos también solicitó reforzar el retiro de hierba cortada, basura, residuos y desperdicios en las áreas de influencia del aeropuerto, debido a que estos elementos pueden atraer insectos, roedores, gallinazos y otras especies, e incrementar el riesgo para las operaciones.

Además, pidió mantener una coordinación permanente entre las áreas de Gestión de Fauna, Operaciones, Mantenimiento y Seguridad Operacional, así como informar al Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional y al Runway Safety Team sobre cambios significativos en el peligro aviario y las acciones adoptadas.

"Para UNPAC, la temporada migratoria es una condición previsible que requiere medidas anticipadas, coordinadas y sostenidas. Una adecuada gestión del peligro aviario contribuye a prevenir impactos de aves contra aeronaves, daños materiales, afectaciones a las operaciones y situaciones que puedan comprometer la seguridad de pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario", remarcaron en la misiva.

La organización dijo estar dispuesta a colaborar con el Aeropuerto Internacional de Tocumen y aportar la experiencia y perspectiva operacional de los pilotos de aviación comercial para contribuir a reducir este riesgo.

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