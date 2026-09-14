Sismo de magnitud 5.0 se registra en la región del Chocó en Colombia

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó de manera preliminar un sismo de magnitud 5.0 registrado la mañana de este lunes, mientras que otro movimiento de magnitud 3.1 fue localizado durante la madrugada del sábado en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó de manera preliminar un sismo de magnitud 5.0 registrado la mañana de este lunes 14 de septiembre.

De acuerdo con el reporte, el evento ocurrió a las 9:57:07 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Su localización preliminar fue establecida a unos 354 kilómetros al sur de Jaqué, en la provincia de Darién.

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El movimiento sísmico fue reportado en la región del departamento del Chocó, en Colombia. Según información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro fue localizado en jurisdicción del municipio de Sipí, aproximadamente a siete kilómetros de esa población. El SGC indicó que el evento fue ubicado en las coordenadas 4,61 grados de latitud y -76,69 grados de longitud.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá también confirmó de manera preliminar otro movimiento sísmico registrado el sábado 13 de septiembre, a las 12:10:03 a.m., hora local.

Este evento tuvo una magnitud de 3.1 y una profundidad de nueve kilómetros. Su localización fue establecida en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a unos cinco kilómetros al noreste de Chiriquí Grande. Los reportes divulgados por el Instituto de Geociencias se mantienen en condición preliminar.