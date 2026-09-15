Cirugía robótica amplía opciones para el tratamiento de la obesidad en Ciudad de la Salud

Durante las cirugías, los especialistas tuvieron la oportunidad de trasladarse entre ambos quirófanos y recibir explicaciones sobre el desarrollo de los procedimientos y las herramientas empleadas.

Ciudad de Panamá/La tecnología robótica y las nuevas técnicas quirúrgicas están ampliando las alternativas para el tratamiento de la obesidad y las enfermedades asociadas a esta condición. En Ciudad de la Salud, especialistas realizaron dos cirugías bariátricas de alta complejidad como parte de una jornada de actualización médica.

Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en dos quirófanos, mientras cirujanos de diferentes puntos del país pudieron observar cada etapa de las intervenciones y conocer de primera mano las técnicas utilizadas.

Durante la jornada fueron intervenidas dos pacientes, una mujer de 34 años con un índice de masa corporal (IMC) de 49 y otra de 50 años con un IMC de 52. Ambas presentaban enfermedades asociadas a la obesidad, entre ellas resistencia a la insulina, hipertensión, hígado graso y alteraciones del colesterol.

Ante las características particulares de cada paciente, los especialistas determinaron la técnica quirúrgica más adecuada para cada caso.

El cirujano general Carlos Rovira explicó que este tipo de experiencias permiten mantener actualizados a los profesionales y promover el intercambio de conocimientos sobre las nuevas alternativas disponibles para el tratamiento de la obesidad.

Uno de los procedimientos consistió en un bypass gástrico mediante laparoscopia asistida por la plataforma robótica Hugo, mientras que en el segundo quirófano se realizó otra técnica bariátrica por vía laparoscópica.

Durante las cirugías, los especialistas tuvieron la oportunidad de trasladarse entre ambos quirófanos y recibir explicaciones sobre el desarrollo de los procedimientos y las herramientas empleadas.

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De acuerdo con los especialistas, la cirugía robótica proporciona herramientas que pueden facilitar la realización de procedimientos complejos y mejorar las condiciones de trabajo del cirujano. En determinados casos, las técnicas mínimamente invasivas también pueden asociarse con menor dolor, menor sangrado y una recuperación hospitalaria más corta.

Según la información proporcionada, dependiendo del tipo de procedimiento y de la evolución del paciente, la hospitalización puede ser de uno a dos días, mientras que anteriormente algunos pacientes podían permanecer hospitalizados por más de 15 días.

La Clínica de Obesidad de Ciudad de la Salud también atiende a pacientes asegurados provenientes de distintas regiones del país. En este centro se realizan aproximadamente entre dos y cuatro cirugías semanales relacionadas con el tratamiento de la obesidad, con un enfoque que contempla tanto la reducción de peso como el manejo de las enfermedades asociadas.

En los últimos dos años, más de 250 pacientes con obesidad han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos en Ciudad de la Salud. Entre las intervenciones realizadas se encuentran la manga gástrica, el bypass clásico, el bypass de una anastomosis y sus variantes, además de cirugías revisionales para mejorar o corregir resultados de procedimientos bariátricos anteriores.

Las intervenciones formaron parte del Pre-Congreso de Cirugía Bariátrica de la Asociación Panameña de Cirugía, una actividad de actualización dirigida a cirujanos de todo el país para conocer técnicas innovadoras, intercambiar conocimientos y compartir experiencias en el manejo quirúrgico de la obesidad.