Sumarse: segundo día de la Semana de la RSE aborda empleo juvenil y decisiones empresariales

Bajo el lema " Creer, crear y crecer" , la edición 2026 reúne a más de 200 organizaciones de más de 27 industrias , que colaboran en favor del país y la sostenibilidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Semana de la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad desarrolla su segundo día con temas como la ley de pasantías, las oportunidades para jóvenes y la incorporación de la sostenibilidad en las decisiones empresariales. El encuentro cumple 15 años y reúne a empresarios, líderes, autoridades y organizaciones.

Una de las primeras panelistas de este miércoles fue la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz, quien abordó la ley de pasantías. La ministra indicó que en esta exposición pudo hablar desde la experiencia de una persona que fue pasante, que tuvo una oportunidad y que ahora puede abrirles esa puerta a muchos jóvenes desde otro lado, desde otra tribuna.

“Esta es una ley que tiene una responsabilidad social importantísima y este es el mejor escenario para hacerlo, donde invitamos a todas las empresas realmente a sumarse a estas oportunidades importantes que se les dan a los jóvenes, de adquirir experiencia, de buscar un valor, de que las empresas obtengan ese capital humano y ese relevo generacional que tanto se necesita en el mercado laboral”.

Anunció que la plataforma Empleos Panamá mantiene 1,091 plazas activas en todas las provincias y que más de 91 empresas participan en la plataforma de pasantías para recibir jóvenes.

Pedro Juan Oliva, miembro de la Junta Directiva de Sumarse, destacó el aporte de esta iniciativa tanto para los jóvenes como para las empresas.

“El primer tema que tenemos es la ley de pasantía, que ayuda a los jóvenes a su primer empleo y ayuda a las empresas a incorporar esos nuevos talentos en sus compañías para promover todo lo que es la innovación, nuevas ideas, una manera de ver los negocios diferente”, expresó.

Oliva adelantó que la jornada cerrará con una discusión con jóvenes sobre sus proyecciones del futuro. También se refirió a la alimentación y a la responsabilidad empresarial con las personas, las leyes y el medio ambiente.

“Todo lo que el tema de sostenibilidad, mantenernos sostenibles a través del tiempo y ser responsables con las personas, con las leyes y el medio ambiente”, señaló.

Bajo el lema "Creer, crear y crecer", la edición 2026 reúne a más de 200 organizaciones de más de 27 industrias, que colaboran en favor del país y la sostenibilidad.

Con información de Yami Rivas.