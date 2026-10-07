¡Cada punto cuenta! El 8vo. show de Tu Cara Me Suena sacudirá las posiciones rumbo a la gran final

De la caballota Ivy Queen a la majestuosidad de Rosalía y Sin Bandera: el "papá de los megas" promete encender las pantallas este miércoles a las 8:00 p. m. Conoce todos los detalles del detrás de cámaras y las sorpresas de la noche.

Ciudad de Panamá/La cuenta regresiva hacia la gran final de Tu Cara Me Suena 2026 ya empezó, y la tensión en el camerino se siente más fuerte que nunca. Con la tabla de posiciones cambiando semana tras semana y los puestos para la gran semifinal en juego, el show más querido de la televisión panameña regresa este miércoles 7 de octubre a las 8:00 p. m. con una gala determinante en la que absolutamente nada está dicho.

En la antesala de esta noche, el propio presentador Eddy Vásquez advirtió que la competencia está en un punto cumbre donde las puntuaciones están muy ajustadas y cualquier presentación puede cambiar el destino de los participantes, lanzando una recomendación directa a la audiencia en casa: "¡Que nadie te toque el televisor!".

Dúos de infarto: armonía acústica y sabor gitano

La octava gala traerá colaboraciones especiales que exigirán el máximo rendimiento vocal y escénico:

Vicente y Mare Cabal (Sin Bandera): Un reto romántico y sublime. Una presentación pensada para conmover y tocar el corazón de todo el país.

Un reto romántico y sublime. Una presentación pensada para conmover y tocar el corazón de todo el país. Anarkelys y Kiara Pérez (Azúcar Moreno): Derroche de garra gitana y acento flamenco. La química entre estas dos "hermanas de la vida" se sintió desde los ensayos.

Transformaciones extremas: del género urbano al arte conceptual

Los retos individuales de esta noche pondrán a prueba la versatilidad de los famosos frente al jurado:

El Urri es Ivy Queen: Del unicornio a "La Caballota". El Urri asume un cambio de género total encarnando a la diva del reguetón en sus inicios.

Del unicornio a "La Caballota". El Urri asume un cambio de género total encarnando a la diva del reguetón en sus inicios. Maisa "La Barbie" es Rosalía: Tras destacar en la gala anterior, Maisa enfrenta una propuesta artística conceptual.

Tras destacar en la gala anterior, Maisa enfrenta una propuesta artística conceptual. Rikiplops es Elephant Man: Pura "demencia" dancehall sobre el escenario.

Pura "demencia" dancehall sobre el escenario. Ale Merod es Jennifer Lopez: Un momento cargado de emoción personal. Ale encarna a su "madre artística", la diva que la inspiró a entrar al mundo del espectáculo. Promete derrochar sensualidad, resistencia física y precisión en el baile.

Un momento cargado de emoción personal. Ale encarna a su "madre artística", la diva que la inspiró a entrar al mundo del espectáculo. Promete derrochar sensualidad, resistencia física y precisión en el baile. Yamilka Pitre es Lauryn Hill : La dueña del swing trae todo el flow y la nostalgia del R&B noventero para rendir tributo a una de las pioneras del hip hop femenino.

La dueña del swing trae todo el flow y la nostalgia del R&B noventero para rendir tributo a una de las pioneras del hip hop femenino. Ñero es Andrea Echeverri - Aterciopelados: Luego de impresionar cantando en coreano, Ñero baja las revoluciones hacia una vibra noventera, ecológica y de playa, dominando la vertiginosa letra del coro con pura energía de rock en español.

Cada voto cuenta camino a la gran final

Este octavo show promete sacudir el tablero de punta a punta. Recuerda que la audiencia tiene el poder de otorgarle 5 puntos clave del público a su participante favorito a través de las plataformas de votación oficial.

La cita es HOY EN VIVO a las 8:00 p. m. por las pantallas de TVN, TVN Pass y YouTube. Reúne a tu barra y prepárate para una noche donde las posiciones se decidirán en vivo. ¡El "papá de los megas" viene con todo!