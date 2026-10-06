¡Nadie se queda por fuera! Tu Cara Me Suena regresa este miércoles con sorpresas en la tarima

El cuerpo de baile, los asesores y la producción se unen a los ocho participantes para preparar transformaciones de infarto en la recta final del programa.

Ciudad de Panamá/Cuando el clonador se abre cada miércoles, la magia que llega a las pantallas panameñas va muchísimo más allá del famoso de turno. La pasada gala nos dejó una imagen inolvidable: la queridísima profesora Moyra Brunette integrada como tecladista en el homenaje a Johnny Ventura de Yamilka Pitre. Pero no ha sido la única; ya hemos visto a Eddy Vásquez y Nathalia González saltar de la conducción para meterse de lleno en las actuaciones de El Urri.

Son esos chispazos de pura complicidad los que revelan el alma de Tu Cara Me Suena 2026: este espectáculo se construye en equipo, y cuando la música suena, ¡nadie se queda con las ganas de subir a la tarima!

¡Los que preparan el show también se roban el protagonismo!

Detrás de cada cambio de voz, cada paso de baile y cada gesto impecable, hay un batallón de profesores de canto, asesores de imagen y preparadores escénicos que trabajan sin descanso durante la semana. Son los encargados de transformar el miedo de los ensayos en pura seguridad frente al público.

Sin embargo, el verdadero encanto del "papá de los megas" surge cuando esa barrera entre el detrás de cámara y el escenario desaparece. Ver a Moyra sumándose como música en vivo o a Eddy y Nathalia compartiendo la responsabilidad de hacer reír al país junto a los participantes demuestra la hermandad que se vive en la producción. Para la audiencia en casa, descubrir esos rostros conocidos en medio de la puesta en escena le añade un toque de calidez y sorpresa a cada gala.

El cuerpo de baile: el motor que enciende la fiesta

Mención aparte merece el cuerpo de baile liderado por Moyra Brunette. Desde la obertura de la noche hasta la última presentación, los bailarines son el motor que sostiene la energía y la atmósfera de cada número.

Mientras el famoso defiende la voz de su personaje, el ballet ejecuta entradas milimétricas, vestuarios impactantes y coreografías demandantes. Por eso, ver una gala de Tu Cara Me Suena exige mirar toda la escena: alrededor del clonador hay un engranaje perfecto de actuación, ritmo y actitud que hace vibrar a Panamá.

Mañana explotan los duelos e invitados especiales

Con la gran final cada vez más cerca, la presión aumenta y este miércoles 7 de octubre, a las 8:00 p. m., el octavo show promete subir la marea con colaboraciones de lujo sobre la tarima:

Anarkelys sumará fuerzas con Kiara Pérez para traer toda la garra de Azúcar Moreno .

sumará fuerzas con para traer toda la garra de . Vicente compartirá micrófono con Mare Cabal en una velada romántica convertidos en Sin Bandera.

Los adelantos de los ensayos ya dejan ver la química y el arduo trabajo de acople vocal que están realizando estas duplas para conquistar al jurado.

Ocho transformaciones que lo cambiarán todo

El resto del elenco tampoco la tiene fácil y enfrentará retos que los sacarán por completo de su zona de confort:

Maisa se pondrá en los zapatos de la diva global Rosalía .

se pondrá en los zapatos de la diva global . Yamilka Pitre asumirá la potencia vocal y el soul de Lauryn Hill .

asumirá la potencia vocal y el soul de . Ale Merod derrochará sensualidad pura encarnando a Jennifer Lopez .

derrochará sensualidad pura encarnando a . Ñero dará un giro radical para convertirse en Andrea Echeverri (Aterciopelados).

dará un giro radical para convertirse en (Aterciopelados). El Urri asumirá el reto de cambio de género como la reina del reguetón Ivy Queen .

asumirá el reto de cambio de género como la reina del reguetón . Rikiplops traerá todo el ritmo y la demencia del dancehall como Elephant Man.

Estamos en la recta final de la competencia y cada punto cuenta para asegurar un puesto en la noche definitiva. Mañana la fiesta se vive EN VIVO a las 8:00 p. m. por las pantallas de TVN, TVN Pass y YouTube. ¡El "papá de los megas" lo hacemos todos y la emoción está garantizada!