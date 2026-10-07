Muere Maricarmen, la mujer de más de 80 años cuyo desalojo desató las movilizaciones por la vivienda en España

España/Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del piso en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, falleció este miércoles, según informó el Sindicato de Inquilinas.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", indicó el sindicato en un comunicado en el que resaltó su "ejemplo de lucha" y la ola de reacciones tras su desalojo que "suponen un antes y un después en la historia de este país".

Maricarmen vivió durante 70 años en el acomodado barrio madrileño de Retiro, junto al popular parque homónimo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y siempre pagó el alquiler, según sus partidarios.

La jubilada llevaba años inmersa en una batalla judicial contra una empresa inmobiliaria que adquirió su apartamento y elevó el alquiler mensual un 275%, hasta 2.650 euros, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid.

La disputa llegó hasta el Tribunal Supremo, que falló a favor de la empresa y allanó el camino para el desahucio, añadió el sindicato.

Agentes de la policía sacaron por la fuerza a decenas de activistas que habían acampado ante el edificio de Maricarmen para tratar de impedir el desalojo este miércoles, entre gritos de "¡vergüenza!" de los manifestantes.

Personal sanitario trasladó en camilla a la pensionista, que necesita silla de ruedas, hasta una ambulancia, mientras los manifestantes coreaban "¡Maricarmen, no estás sola!" detrás de un cordón de seguridad.

"Esta es una tragedia social que no podemos aceptar", dijo Sánchez a periodistas en Nueva York, donde el político socialista asiste a la Asamblea General de la ONU, criticando el papel de las autoridades conservadoras de la Comunidad de Madrid.