Realizan en Panamá las primeras reconstrucciones urológicas de alta complejidad con asistencia robótica

Para la ejecución de estas cirugías se emplearon sistemas robóticos de reciente incorporación, como el sistema Toumai.

Por primera vez en el país, especialistas en la Ciudad de la Salud llevaron a cabo cirugías urológicas reconstructivas de alta complejidad utilizando asistencia robótica. El procedimiento amplía las alternativas de tratamiento para pacientes con complicaciones en el sistema urinario.

Las intervenciones contaron con la participación del Dr. Lee C. Zhao, cirujano reconstructor proveniente de Nueva York, Estados Unidos, quien colaboró con el equipo médico local para la transferencia de técnicas operatorias avanzadas.

Durante las jornadas especializadas se ejecutaron tres procedimientos complejos:

Reparación de estrechez uretral: Corrección en un paciente post-prostatectomía para restaurar el flujo urinario adecuado.

Corrección en un paciente post-prostatectomía para restaurar el flujo urinario adecuado. Reconstrucción de estrechez ureteral: Reparación en un caso con antecedente de remoción de vejiga y derivación mediante conducto ileal.

Reparación en un caso con antecedente de remoción de vejiga y derivación mediante conducto ileal. Corrección de fístula rectouretral: Reparación de la comunicación anormal entre la uretra y el recto, condición que genera filtración urinaria o fecal.

Para la ejecución de estas cirugías se emplearon sistemas robóticos de reciente incorporación, como el sistema Toumai, tecnología que permite mayor precisión en la visualización del campo quirúrgico y en la ejecución de suturas profundas.

Capacitación e impacto en la atención médica

El Dr. Elías Bodden, jefe de Urología de la Ciudad de la Salud, explicó que la integración de estas herramientas robóticas y la capacitación en técnicas de reconstrucción —tanto funcionales como estéticas— buscan fortalecer las capacidades del personal médico panameño.

Por su parte, el especialista estadounidense Dr. Lee Zhao señaló que el objetivo central del intercambio es lograr que los equipos quirúrgicos locales adopten de forma autónoma estos abordajes de alta complejidad, reduciendo la necesidad de derivaciones internacionales para patologías del tracto urinario en hombres y mujeres.