Caja de Seguro Social realiza primera telecirugía robótica bidireccional de Panamá y la región

La paciente, ubicada en la ciudad capital, fue intervenida por el Dr. Guillermo Bailey, cirujano general, quien se encontraba en Chiriquí y estaba al control de la consola robótica.

Chiriquí/Una cirugía robótica a distancia, un procedimiento que permitió que un cirujano ubicado en Chiriquí operara a una paciente que se encontraba en la Ciudad de la Salud, en la capital.

La intervención fue realizada por el Dr. Guillermo Bailey, cirujano general, desde el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández de Chiriquí de la Caja de Seguro Social (CSS), utilizando la consola de una plataforma de cirugía robótica adquirida por la institución.

La paciente, que permaneció en la Ciudad de la Salud bajo anestesia, fue sometida a una colecistectomía, procedimiento quirúrgico mediante el cual se retiró la vesícula biliar debido a la presencia de cálculos.

El procedimiento inició en la Ciudad de la Salud con el acoplamiento del robot, conocido como “docking”, que consiste en la colocación de los puertos y brazos robóticos sobre el paciente. Una vez completada esta etapa, el control de la cirugía fue transferido al Dr. Bailey, quien desde Chiriquí dirigió los movimientos del robot mediante la consola.

Para el Dr. Marcos Young, director ejecutivo nacional de Prestaciones en Salud de la CSS, este procedimiento forma parte de la expansión del programa de telecirugía y cirugía robótica que desarrolla actualmente la institución.

“Estamos trabajando esta semana en el programa de cirugía robótica de Chiriquí. Hicimos la cirugía de allá a Panamá, donde uno de nuestros cirujanos estaba en esa provincia”, explicó Young.

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Una cirugía en dos vías

El avance alcanzó un nuevo nivel al realizarse, por primera vez, dos telecirugías robóticas en dos vías. Es decir, después de que un cirujano ubicado en Chiriquí operara a una paciente en Panamá, posteriormente un especialista desde la capital realizó una intervención a un paciente localizado en Chiriquí.

“Nosotros le llamamos bidireccional o ‘two way’. Es la primera vez que este tipo de procedimiento se realiza en la región”, afirmó Young.

Según explicó, uno de los principales beneficios de esta plataforma, además de permitir superar las distancias geográficas, es su potencial para la capacitación y docencia médica, al facilitar que especialistas y residentes puedan entrenarse en nuevas tecnologías quirúrgicas.

Tecnología para ampliar la atención especializada

El cirujano Guillermo Bailey calificó la experiencia como un importante avance tecnológico para el sistema de salud panameño, al demostrar las posibilidades que ofrece la cirugía robótica a distancia para conectar equipos médicos ubicados en diferentes puntos del país.

“Esta tecnología permite que, desde grandes distancias, podamos llevar procedimientos quirúrgicos en beneficio de los pacientes”, destacó Bailey.

El especialista también señaló que la plataforma permitirá desarrollar el denominado “teleproctoring” o supervisión remota, mediante el cual cirujanos con mayor experiencia podrán acompañar y orientar a otros profesionales durante sus primeros procedimientos o en intervenciones de mayor complejidad.

La iniciativa también abre la puerta a un intercambio de conocimientos más amplio, con la posibilidad de que en el futuro profesores y especialistas internacionales puedan participar de manera remota en procesos de capacitación y acompañamiento quirúrgico.

Mientras tanto, el equipo médico de Chiriquí continúa avanzando en el uso de la cirugía robótica y ya ha realizado sus primeros procedimientos con resultados satisfactorios.

CSS apuesta por la cirugía robótica

El Dr. Carlos Rovira, cirujano general responsable de la intervención desde la Ciudad de la Salud, destacó que las telecirugías forman parte de la estrategia de modernización tecnológica de la CSS y del impulso que este año se brinda a la cirugía robótica en Panamá.

Rovira resaltó que los profesionales panameños han participado en capacitaciones internacionales y subrayó que son pocos los sistemas públicos de salud que cuentan con acceso a una plataforma de este tipo.

“Tenemos que estar muy orgullosos de nuestro sistema y tenemos que empezar a utilizar estas herramientas para el beneficio de todos los pacientes”, manifestó.

La experiencia representa así un nuevo paso para la medicina pública panameña, al permitir que especialistas puedan participar en procedimientos quirúrgicos sin encontrarse físicamente en el mismo lugar que el paciente, abriendo nuevas posibilidades para la atención, formación y transferencia de conocimientos médicos entre distintas regiones del país.