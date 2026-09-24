Minsa y CSS avanzan en plan para unificar la atención de pacientes con VIH

Durante una reunión de seguimiento, autoridades de ambas instituciones evaluaron los avances y desafíos en prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del VIH.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) avanzan en la consolidación del Plan Integrado Nacional de VIH, con el objetivo de unificar criterios, optimizar recursos y garantizar atención oportuna y de calidad a la población asegurada y no asegurada.

Durante una reunión de seguimiento, autoridades de ambas instituciones evaluaron los avances y desafíos en prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del VIH. Uno de los principales acuerdos es la unificación de los esquemas de tratamiento antirretroviral, mediante la homologación de medicamentos y normas de atención para garantizar la continuidad de los pacientes, independientemente de la instalación de salud a la que acudan.

La estrategia contempla además la dispensación multimensual de medicamentos, con tratamientos para períodos de dos o más meses, así como el fortalecimiento de los procesos de abastecimiento y logística para asegurar su disponibilidad.

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El Dr. Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, destacó que la coordinación entre ambas instituciones permitirá fortalecer la respuesta del sistema público de salud.

Por su parte, el Dr. Hiram Martín, subdirector nacional de Atención Primaria de Salud de la CSS, resaltó la necesidad de alinear los procesos asistenciales y logísticos para mejorar la continuidad de la atención.

El plan incorpora también acciones de investigación, promoción de la salud y prevención, además de medidas para reducir el estigma y la discriminación asociados al VIH y promover espacios de atención seguros y respetuosos.

Entre las prioridades nacionales figura la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH. El Dr. Carlos Chávez, jefe de la Sección de VIH/SIDA del Minsa, señaló que para alcanzar este objetivo es fundamental garantizar el acceso gratuito a la atención, el diagnóstico oportuno de las embarazadas y el seguimiento requerido.

Chávez también exhortó a la población a realizarse la prueba de VIH oportunamente. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento y alcanzar una carga viral indetectable, condición que evita la transmisión sexual del virus.