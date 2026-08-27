Colón registra 36 nuevos casos de VIH en lo que va del 2026

Entre los diagnósticos registrados este año figuran dos adolescentes embarazadas, mientras que el grupo de edad más afectado se concentra entre los 20 y 40 años.

Colón/La provincia de Colón registra 36 nuevos casos de VIH en lo que va de 2026, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra se acerca a los 43 casos reportados durante todo el año 2025, lo que mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias ante la persistencia de nuevas infecciones.

Entre los diagnósticos registrados este año figuran dos adolescentes, mientras que el grupo de edad más afectado se concentra entre los 20 y 40 años.

La Dra. Andrea Díaz, de la Clínica Antirretroviral del Minsa en Colón, explicó que los corregimientos que continúan concentrando la mayor cantidad de casos son Cristóbal, Cristóbal Este y Cativá.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y a tomar conciencia sobre los riesgos de las infecciones de transmisión sexual.

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“Se mantienen, como estábamos comentando en la reunión, tres corregimientos: Cristóbal, Cristóbal Este y Cativá. Viendo esto, hacemos un llamado a la población para que tomen todas las medidas de prevención”, señaló Díaz.

La especialista destacó el uso del preservativo durante las relaciones sexuales como una de las principales medidas para reducir el riesgo de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

“La fidelidad sería lo ideal, pero no podemos meternos con la sexualidad de cada persona; entonces es cuidarse y pensar que no solamente las relaciones sexuales conllevan un embarazo, sino también pensar en las infecciones de transmisión sexual”, agregó.

Uno de los aspectos que genera especial atención entre las autoridades sanitarias es la presencia de diagnósticos en población adolescente.

Díaz indicó que continúan identificándose casos de VIH entre jóvenes de 15 a 19 años, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la educación y las medidas de prevención desde edades tempranas.

Por su parte, Eduardo Robinson, representante de Probisida, destacó la importancia de la detección temprana mediante la realización de pruebas de VIH.

“Le insistimos a las personas que el mejor diagnóstico oportuno es que hagan la prueba, ya sea en el Ministerio de Salud o con Probisida, pero es muy importante hacerse la prueba”, manifestó Robinson.

Las autoridades reiteran que conocer el diagnóstico de manera oportuna permite acceder al tratamiento y al seguimiento médico necesario, además de adoptar medidas para evitar la transmisión del virus.

La Clínica Antirretroviral del Ministerio de Salud en la provincia de Colón brinda atención a una población aproximada de 1,300 personas que viven con VIH.

Los pacientes reciben tratamiento y seguimiento médico como parte de la atención integral que ofrece el sistema de salud.

Mientras las autoridades mantienen la vigilancia de los nuevos diagnósticos, el llamado continúa dirigido a la población, especialmente a los grupos de mayor incidencia, para que adopten medidas de prevención y se realicen periódicamente la prueba de VIH.

Con información de Néstor Delgado