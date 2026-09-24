PASE-U: Ifarhu anuncia entrega de tarjetas Punch en Panamá Este ¿Dónde será?

El Ifarhu iniciará la entrega de tarjetas Punch de Pase-U en Panamá Este.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las jornadas de entrega de las tarjetas "Punch" correspondientes al primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) se realizarán en los próximos días en la región de Panamá Este, así lo anunció el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

De acuerdo con el cronograma divulgado por la institución, esta actividad se llevará a cabo junto a la Caja de Ahorros desde el sábado 26 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

La entrega estará dirigida a alrededor de 79,903 beneficiarios de distintos centros educativos de la región y contempla puntos ubicados en diversas zonas del distrito de Chepo, así como en el centro comercial Mega Mall. La institución recalcó a los padres de familia que deben asistir durante los días establecidos.

A su vez, las autoridades recomendaron a los acudientes completar previamente el proceso de registro y verificar en la aplicación que cuentan con fondos disponibles. También se hizo énfasis en la importancia de comprobar que la cédula de identidad personal se encuentre vigente para poder continuar con el trámite.

En días pasados, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, destacó que se trata de una inversión millonaria. Por su parte, el ministro de Educación, Ventura Vega, reiteró a los padres de familia que deben ceñirse a la compra de los artículos permitidos dentro del uso del Pase-U. Algunos de estos incluyen alimentos, medicamentos, uniformes y zapatillas.

Entre los centros educativos incluidos en el cronograma se encuentran:

Sábado 26 de septiembre:

Para el lunes 28 de septiembre:

Martes 29 de septiembre:

Miércoles 30 de septiembre:

Jueves 01 de octubre:

Viernes 02 de octubre:

¿Cómo serán los pagos?

Previamente, Godoy señaló a este medio que el PASE-U contempla tres pagos al año. El primero está relacionado con la matrícula, mientras que los siguientes se realizan de acuerdo con el cronograma y las condiciones establecidas para el programa.

Uno de los objetivos de la implementación de las tarjetas es precisamente evitar que los acudientes tengan que repetir los procesos que anteriormente se realizaban mediante cheques.