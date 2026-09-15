Familiares de privados de libertad destacan acuerdos tras reunión con ministra de Gobierno

Los familiares acudieron al Ministerio de Gobierno para plantear sus inquietudes sobre las nuevas medidas implementadas en los centros penitenciarios, particularmente el uso de una plataforma destinada a la adquisición de alimentos

Ciudad de Panamá/Familiares de privados de libertad calificaron como positiva la reunión que sostuvieron este martes con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, luego de una jornada de protesta que los llevó desde San Felipe hasta las instalaciones de esa institución.

Los familiares acudieron al Ministerio de Gobierno para plantear sus inquietudes sobre las nuevas medidas implementadas en los centros penitenciarios, particularmente el uso de una plataforma destinada a la adquisición de alimentos, artículos e insumos para las personas privadas de libertad.

Tras el encuentro, los manifestantes aseguraron a TVN Noticias que, aunque la plataforma se mantendrá vigente, lograron acuerdos relacionados con las visitas y la posibilidad de llevar una comida a sus familiares durante estos encuentros.

”Hoy nos vamos de aquí con una respuesta positiva en la cual no logramos todo lo que queriamos alcanzar pero nos vamos con una promesa de que a partir del 1 de octubre vamos a poder ingresarle alimentos preparados por nosotros a nuestros privados de libertad durante las visitas familiares que van a ser dos veces al mes”, señaló Judith Zapata, vocera de familiares de detenidos.

Los familiares habían expresado su preocupación por las restricciones y el funcionamiento del nuevo mecanismo, por lo que solicitaron alternativas que les permitieran continuar apoyando directamente a los privados de libertad.

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A su salida de la reunión, la ministra de Gobierno no ofreció declaraciones. Sin embargo, antes del encuentro explicó a TVN Noticias algunos de los inconvenientes que se han registrado con la plataforma, los cuales, según indicó, han provocado fallas momentáneas en su funcionamiento.

“Empezaron a entrar personas que no les correspondía y eso va a impedir que tengas un acceso porque tienes un día, ayer estabamos trabajando directamente para La Esmeralda y se lograron afiliar 1,732 personas dentro de la plataforma y se les permitió a otros centros para estar listos para cuando tengan que participar”, aseguró la ministra.

Montalvo también ha reiterado que el mecanismo busca establecer un mayor control sobre los artículos que ingresan a los centros penitenciarios, evitar la circulación de dinero entre los privados de libertad y reducir el riesgo de introducción de objetos prohibidos.

La ministra sostiene que la plataforma forma parte de las medidas destinadas a organizar y transparentar el suministro de artículos e insumos dentro de los centros penitenciarios.

Con los acuerdos alcanzados, los familiares podrán continuar realizando visitas y llevar una comida a los privados de libertad, mientras permanece vigente el sistema de compra de los demás artículos e insumos mediante la plataforma.

Con información de Elizabeth González