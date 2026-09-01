Unos 900 familiares entregan insumos para privados de libertad de la Nueva Joya bajo nuevo procedimiento

De los 966 paquetes recibidos durante la jornada, 722 fueron despachados el mismo día, reduciendo el tiempo de entrega previsto inicialmente

Ciudad de Panamá/Más de 900 familiares de personas privadas de libertad acudieron este martes al antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari para entregar los insumos destinados a sus parientes recluidos en el Centro Penitenciario La Nueva Joya, como parte del nuevo procedimiento implementado por el Ministerio de Gobierno (Mingob).

La primera jornada de recepción, dirigida a los centros penitenciarios del área metropolitana, continuará hasta el próximo jueves, cuando culminará el proceso correspondiente a La Nueva Joya.

Edilberto Culiolis, coordinador de Planes y Proyectos del Mingob, reconoció que se trata de un procedimiento nuevo para los familiares y aseguró que las autoridades han realizado ajustes a partir de las recomendaciones recibidas durante las primeras jornadas.

“Sé que es un proceso nuevo y el cambio cuesta, pero estamos haciendo lo mejor. Hemos mejorado gracias a lo que ustedes nos han dicho”, señaló Culiolis.

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Para algunos familiares, el nuevo sistema ha representado una experiencia más favorable. Ofelina destacó la comodidad, cercanía, atención y rapidez del proceso, en comparación con la entrega de insumos directamente en el centro penitenciario.

Durante la jornada, funcionarios también orientaron a los familiares sobre los artículos permitidos y aquellos que no pueden ser ingresados a los centros penitenciarios.

La abogada del Ministerio de Gobierno, María Claudia García, explicó que, en términos generales, los familiares están cumpliendo con las disposiciones establecidas. Sin embargo, señaló que uno de los artículos que continúa siendo presentado de manera recurrente son las rasuradoras, las cuales no están permitidas.

García agregó que los familiares han mostrado disposición para informarse sobre las nuevas normas, principalmente a través de las redes sociales y la comunicación entre ellos.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Mingob, de las 1,313 personas privadas de libertad registradas en la base de datos, se esperaba la asistencia de familiares de 966 de ellas, lo que representa un 74% de participación.

Asimismo, de los 966 paquetes recibidos durante la jornada, 722 fueron despachados el mismo día, reduciendo el tiempo de entrega previsto inicialmente, que era de hasta 24 horas.

El Ministerio de Gobierno continuará con el proceso de recepción de insumos hasta este jueves, como parte de la implementación del nuevo mecanismo para agilizar y ordenar la entrega de artículos a las personas privadas de libertad.