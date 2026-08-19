Costura, belleza y panadería: privadas de libertad se preparan para emprender

Con esta iniciativa, las autoridades buscan que la capacitación recibida dentro de los centros penitenciarios trascienda las aulas y se convierta en una herramienta concreta para la generación de ingresos y la reinserción social.

Ciudad de Panamá/Tras meses de capacitación, mujeres privadas de libertad tendrán una nueva oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos y generar ingresos a través de emprendimientos.

La iniciativa forma parte del Plan Libertad, que contempla la habilitación de espacios comerciales para que las privadas de libertad puedan ofrecer productos y servicios una vez que avancen en sus procesos de reinserción social.

Una de ellas es Rebeca Vargas, quien encontró en el taller de costura una herramienta para comenzar a construir una segunda oportunidad.

“Bueno, cometimos un error, pero al final del día siempre se cree en las segundas oportunidades”, expresó Vargas.

La privada de libertad destacó que la capacitación recibida representa una motivación para pensar en el futuro y en las posibilidades que tendrá al recuperar su libertad.

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“Ya yo he estado en talleres de costura y todo esto es para mí bueno porque me ayuda a que mi mentalidad, al salirse, a buscar un futuro para mí y para mi familia”, manifestó.

De acuerdo con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, las mujeres que participan en este tipo de iniciativas deben cumplir con determinados requisitos dentro de los centros penitenciarios.

“Ellas pasan por un proceso, ellas tienen que ser personas que mantengan disciplina, buena conducta dentro del centro y que estén en ese proceso que realmente ya les dé pie para la resocialización”, explicó Montalvo.

La funcionaria destacó que el objetivo es preparar a las mujeres para una nueva oportunidad y facilitar herramientas que les permitan reincorporarse a la sociedad.

Los espacios de emprendimiento fueron habilitados frente al Centro Femenino de Rehabilitación (Cefere), en la Ave. Domingo Díaz, y cuentan con el respaldo del Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (Inadeh).

En estos cubículos se ofrecerán diferentes productos y servicios, entre ellos panadería, artesanías, belleza y costura, permitiendo que las participantes pongan en práctica las habilidades adquiridas durante su formación.

La Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, adelantó que uno de los proyectos contempla la instalación de un espacio dedicado a la venta de productos de panadería y cafetería.

“Ya queremos hacer como un auto rápido para todo lo que es la panadería y la cafetería. Creo que les va a gustar y bueno, el resto va a depender de las personas. Esto es un lugar muy transitado”, señaló.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan que la capacitación recibida dentro de los centros penitenciarios trascienda las aulas y se convierta en una herramienta concreta para la generación de ingresos y la reinserción social.

Para las participantes, estos espacios representan la posibilidad de comenzar a construir un nuevo proyecto de vida y demostrar que una segunda oportunidad también puede convertirse en un nuevo comienzo.

Con información de Yenny Caballero